3 tipy, jak dosáhnout na výhodnější finanční produkty

Cena by neměla být to nejdůležitější při sjednávání finančního produktu. Občas se ale může stát, že stejný produkt lze na různých místech získat za jiných podmínek, a to už je příležitost, kterou je škoda nevyužít. Níže se dozvíte o 3 málo známých tipech na výhodnější finanční produkty.

Ptejte se u zaměstnavatele

možnost nižší úrokové sazby u hypotéky či slevy z poplatku za schválení hypotéky

výhodnějších úroků u spotřebitelských úvěrů

možnost levnějšího životního či neživotního pojištění

slev na vstupním poplatku za uzavření stavebního spoření

Nezřídka se stává to, že zaměstnanci (i ti řadoví) velkých společností mohou čerpat výhody v bance, u níž má zaměstnavatel veden své finance či „partnerské“ finanční společnosti. Zpravidla se jedná o:Mně osobně se několikrát stalo, že během vyřizování žádosti o hypotéku vyšlo najevo, že můj klient má, coby zaměstnanec konkrétní společnosti, nárok na výhodnější podmínky. Jednalo se přitom o lidi patřících do kategorie tzv. modrých límečků. Rovně jsem coby finanční poradce navštěvoval společnosti, které svým zaměstnancům nabízeli výhodnější podmínky na finančních produktech jako zaměstnanecký benefit (nejednalo se tedy o systém, kdy zaměstnavatel pustí do firmy poradce výměnou za část provizí, ze spolupráce profitovali skutečně přímo zaměstnanci).

Koncentrujte své bohatství i dluhy na jedno místo

nulových poplatků za vedení tohoto účtu

vyššího před-schváleného spotřebitelského úvěru za výhodnějších podmínek

vyššího před-schváleného rámce kreditních karet či kontokorentů

Sjednávejte online

Pokud často „migrujete“ mezi jednotlivými bankami či dlouhodobě „tříštíte“ své úspory i úvěry do několika finančních institucí, pravděpodobně za bankovní služby platíte více, než ve skutečnosti musíte. U vkladů i úvěrů zpravidla platí, že čím více máte uloženo/si půjčíte, tím výhodnější podmínky získáte Výhodnější podmínky můžete získat i v případě, že si na jeden účet necháváte posílat veškeré příchozí platby. Jen tím, že si na stejný účet zasílají mzdu oba partneři lze dosáhnout:Na internetu si dnes můžete sjednat nejen cestovní pojištění či povinné ručení , ale také spořicí účet, stavební spoření , kreditní kartu, termínovaný vklad či refinancování hypotéky . Platí přitom, že finanční instituce poskytují na internetu často výhodnější podmínky než v kamenných pobočkách.