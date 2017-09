Týden technicky: Dolar na horské dráze

Tento týden zasedal americký Fed, který dokázal otočit nepříznivý vývoj na dolaru. Bohužel jen na několik hodin. Euru trvalo přibližně 34 hodin, než odmazalo prakticky veškeré zisky dolaru po středečním zasedání Fedu. Nyní se již můžeme těšit na to, jak ovlivní euro víkendové volby v Německu a nadcházející zasedání ČNB českou korunu.



EURCZK

Z technického pohledu pokračující boční směr nenaznačuje nic nového. Změnu tak může přinést především fundament. Nemusí překvapit ani odraz od supportní hranice 26,00 EURCZK směrem vzhůru.

EURUSD

Kurz eurodolaru definitivně opustil rostoucí trendový kanál, ale posilování dolaru se nekoná. Aktuálně se na měnovém páru vytváří boční pásmo mezi 1,1850 – 1,2050 EURUSD, které z technického pohledu může více svědčit euru a být odrazovým můstkem pro další posílení. Jasněji může být hned v pondělí.

GBPUSD

Libra neopouští své zisky a dále je drží, což je pro měnu Velké Británie pozitivní. Následující týden se měnový pár může pokoušet opět o útok na hodnotu 1,3600 GBPUSD. Případné proražení by libře otevřelo prostor naskočit do růstového trendu. Na druhou stranu úkol to není lehký a linie 1,3600 GBPUSD může být dolarem silně bráněna.