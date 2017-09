Jediný ETF fond na lithium stoupl letos o více než 55 % (+komentář analytika)

Lithium se na rozdíl od jiných kovů neobchoduje na trzích s futures a poptávka po něm je pořád relativně skromná. Není ani tak důležité jako měď nebo hliník. To však nemusí trvat dlouho. Stříbřitě bílý kov je letos nejhledanější komoditou a jeho ceny blízko historických maxim. Důvod? Obavy, že nabídka nebude během příštích deseti let držet krok s poptávkou. Kvůli prodejům elektromobilů.

Hlavním motorem poptávky po lithiu byly až dosud chytré telefony. V jednom elektromobilu se však může nacházet až 10 000krát více tohoto kovu než v běžném smartphonu, říká podle webu etf.com Jay Jacobs, generální ředitel Global X Management Company. Zálusk na lithium by podle něj mohla mít i úložiště obnovitelných energií.

A orientace tradičních výrobců aut na elektromobilitu je více než markantní, čemuž napomáhají i vyjádření velkých světových trhů s automobily jako Čína nebo Francie. Údaje Bloomberg New Energy Finance přitom ukazují, že celoroční světové prodeje elektrovozidel by se mohly zvýšit z letošních méně než 1 milionu kusů na 24,4 milionu kusů v roce 2030 (viz graf níže). Analytici Morgan Stanley odhadují, že elektrické vozy budou už v roce 2025, tedy za osm let, tvořit 9,4 procenta prodeje nových vozidel. V roce 2050 už by to mohlo být 81 procent. Letošní číslo? 1,1 procenta.

Je na to ETF

Pokud se ptáte, zda je možné lithium zobchodovat, je výběr jednoduchý. Na trhu je jediný burzovně obchodovaný fond na lithium. Výkonnost Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) činí více než 55 procent od začátku letošního roku a 18,15 procenta za poslední měsíc, ukazují data Patria Direct. Vývoj za posledních 5 let ukazuje graf níže. Analytik Patria Finance Ján Hladký ale upozorňuje, že ve střednědobém horizontu by nabídka mohla být uspokojena poptávkou a překotný růst cen by nemusel nastat.





Lithium se aktuálně těží na šesti kontinentech, celkově na 16 místech. Největším producentem na světě je Austrálie, největší ložiska má Chile. jejich rozmístění ukazuje mapa níže. V Česku se nacházejí podle odhadu asi 3 procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Těžaři už slíbili, že počet těžebních míst navýší o dalších 20. Dříve než v roce 2019 by se ale první důl otevřít neměl.

Odtud tedy plynou obavy, že nabídka nebude stačit na rostoucí poptávku. Existují ale i opačné názory. Zastává jej na příklad generální ředitel těžařského gigantu Anglo American Mark Cutifani, podle kterého existuje jednoduše příliš mnoho projektů.

Podobný názor vyjádřili ve středu analytici Macquarie v čele s Vivienne Lloydovou. Přesunem výrobců aut se spalovacím motorem k autům na baterie by se trh mohl stát utaženějším, do roku 2020 to ale prý cenám pravděpodobně nepomůže. „Na roční až tříleté bázi nadále předpokládáme, že na trhu bude nadměrná nabídka vzhledem k budoucím těžařským projektům.“

Býci a medvědi

Spekulanti na pokles jsou tudíž mezi dalšími, koho by lithium mohlo přitahovat. Průměrná short aktivita napříč konstituenty ETF fondu LIT se za poslední čtyři týdny zvýšila na nejvyšší úrovně za poslední více než dva roky, tvrdí společnost Markit. Medvědi se nicméně podle ní zatím pohybovali na špatné straně hřiště. Jenom letos přitekly do stejného fondu investice za skoro 400 milionů dolarů (data Bloombergu) a podle Jacobse patří k nejrychleji rostoucím ETF. Medvědi ovšem pozice příliš vyklízet nechtějí, tvrdí ve středečním komentáři Markit.

Bude to stačit?

„Bude-li nabídka této „novodobé ropy“ stačit poptávce, je nejisté," říká analytik Patria Finance Ján Hladký. „Mnohé z ohlášených těžebních projektů nabírají značná zpoždění. Například jenom polovina plánované výrobní kapacity pro rok 2016 byla nakonec reálně doručena. V střednědobém horizontu (3 – 4 roky) se sice očekává nabíhání nových projektů, nicméně mnohé z nich nejsou ještě ani kompletně zafinancovány a o produkci se zatím nedá ani mluvit. Pro ilustraci, z 13 velkých projektů s plánovanou roční kapacitou 380 000 tun LCE (ekvivalent uhličitanu lithného) získaly prozatím dostatečný kapitál jenom tři (94,5 tis. tun). Zdá se však, že v tomto horizontu by poptávka měla být uspokojena nabídkou a překotný růst cen by neměl nastat, říká Hladký.

Samozřejmě existuje riziko, že zájem o elektrická vozidla přeřadí na vyšší rychlost, nebo že některé nové doly naberou zpoždění kvůli možným enviromentálním dopadům těžby. Solné pláně v Chile, Bolívii a Argentině jsou totiž poměrně unikátní ekosystémy a vlády samozřejmě kladou extrémní důraz na jejich ochranu. „Pro trpělivé investory tady však existuje potenciál pro dlouhodobou investici, jelikož všechno nasvědčuje tomu, že éra elektrických baterií založených na lithiových katodách se nezadržitelně blíží,“ říká také Hladký.

Zdroje: ETF.com, Bloomberg, Patria.cz