ČR: Část investičních fondů může přijít o daňové zvýhodnění

Senát by měl podle svého hospodářského výboru schválit senátorský návrh na zrušení daňového zvýhodnění části investičních fondů. Zrušení by mělo být zavedeno s ročním odkladem až od roku 2019, doporučil výbor. Normu se totiž asi nové Sněmovně nepodaří přijmout do konce letošního roku tak, jak s tím původní návrh počítal.



Zrušení daňového zvýhodnění by se podle senátora Libora Michálka (za Piráty) týkalo základních investičních fondů, které podléhají snížené pětiprocentní sazbě daně z příjmů. Michálek tvrdí, že to využívají hlavně developerské firmy výlučně k daňové optimalizaci a stát tak přichází o stamiliony korun ročně.



Zákon o dani z příjmů umožňuje základním investičním fondům daňovou optimalizaci jen za podmínky zaregistrování akcií na burze cenných papírů. S akciemi těchto fondů se ale aktivně neobchoduje, uvedl Michálek. Důvodem je podle něj to, že akcie těchto fondů pro kvalifikované investory jsou v držení buď jedné společnosti, většinou developera, nebo skupiny osob jednajících ve shodě, což je v rozporu s obdobnými zahraničními pravidly.





Zatím je na trhu podle senátora 40 takových fondů , na něž se může ale transformovat téměř jakákoliv akciová společnost. Místo sazby daně z příjmů ve výši 19 procent využívají sníženou sazbu pěti procent. Novelou chce Michálek zachovat daňové zvýhodnění pro investiční fondy , které aktivně na finančních trzích investují.

(Zdroj: ČTK)