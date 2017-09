Avast koupil čistící program CCleaner napadený hackery

Generální ředitel Avastu Vincent Steckler LN řekl, že firma koupila společnost Piriform, která systém CCleaner vyvinula, už s takzvanými zadními vrátky, jež umožňují šíření viru. Problém jsme ale odstranili dříve, než mohl uživatelům způsobit škody, řekl LN Steckler. Uživatelům podle něj stačí updatovat CCleaner na verzi 5.34, čímž bude škodlivý program kompletně odstraněn.

CCleaner byl podle Stecklera nelegálně upraven během vývojového procesu, kdy do něj někdo umístil takzvaná zadní vrátka. "V současnosti vyšetřujeme, kdo to udělal a proč. Spolupracujeme na tom i s americkými úřady," poznamenal. Firma kvůli útoku hackerů přijala zvýšená bezpečnostní opatření. "Je to velmi vážný incident a my se svým uživatelům hluboce omlouváme," řekl šéf Avastu.



Avast loni vydělal před zdaněním a odpisy 353 milionů dolarů (8,4 miliardy Kč). V roce 2015 skončil se ziskem EBITDA na úrovni 188 milionů dolarů (4,5 miliardy Kč). Důvodem nárůstu je loňský nákup konkurenční české firmy AVG.

Avast celosvětové zaměstnává 1600 lidí, z toho zhruba tisíc v Česku, konkrétně v Praze a v Brně. Pobočky má v 15 zemích včetně USA, Japonska nebo Ruska. Mezi nejvýznamnější trhy společnosti patří USA, Brazílie, Francie, nebo rychle rostoucí Indie.

Avast se řadí ke světové špičce ve svém oboru. Její antivirové programy chrání přes 400 milionů počítačů a mobilních zařízení ve světě.

Zdroj: LN, ČTK