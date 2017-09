Raketa s jadernou hlavicí zřejmě přeletí Japonsko, varuje ministr obrany země

Severní Korea možná připravuje test rakety s jadernou hlavicí, která přeletí Japonsko, prohlásil dnes japonský ministr obrany Icunori Onodera. Reagoval tak na výhrůžku severokorejského ministra zahraničí, podle něhož by KLDR mohla provést svůj dosud největší jaderný test v Pacifiku.



Japonský ministr obrany se domnívá, že Severní Korea může provést zkoušku rakety středního doletu nebo mezikontinentální balistické rakety s jadernou hlavicí, vzhledem k pokrokům v raketovém a nukleárním zbrojním programu KLDR v poslední době. "Nemůžeme přitom vyloučit, že tato střela přeletí nad naší zemí," dodal Onodera.





Vipin Narang, expert na jaderné strategie působící na americkém Massachusettském technickém institutu, řekl, že takový test by mohl představovat nebezpečí pro lodní a leteckou dopravu, i kdyby Pchjongjang vyhlásil v oblasti zónu bez leteckého a námořního provozu."A pokud by test nešel podle plánu, mohlo by se ocitnout v ohrožení také místní obyvatelstvo. Mluvíme tady o nasazení skutečné jaderné hlavice na raketu, která byla v minulosti testována jen několikrát," upozornil Narang.Vůdci Spojených států a KLDR se tento týden dostali do ostré slovní přestřelky. Americký prezident Donald Trump ve svém úterním projevu prohlásil, že pokud bude KLDR ohrožovat Spojené státy, Washington nebude mít jinou možnost, než Severní Koreu zcela zničit.Severokorejský vůdce Kim Čong-un dnes v reakci na Trumpova slova pohrozil USA nejtvrdšími protiopatřeními v historii. A šéf severokorejské diplomacie Ri Jong-ho, který dnes přednese projev na Valném shromáždění OSN, novinářům v New Yorku řekl, že odpovědí na Trumpova slova "by mohl být zatím nejsilnější výbuch vodíkové bomby v Tichém oceánu".Podle Kim Tong-juba, bývalého důstojníka jihokorejské armády, který nyní působí jako analytik v Ústavu studií Dálného východu v Soulu, prohlášení severokorejského vůdce naznačuje, že Pchjongjang chystá svůj nejagresivnější raketový test v historii. KLDR by prý mohla odpálit mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-14 přes Japonsko do vzdálenosti kolem 7000 kilometrů, aby ukázala, že je schopna zasáhnout Havaj či Aljašku.