Výsledky nedělních německých parlamentních voleb pro trhy asi nebudou šokem (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní ekonomický kalendář obsahuje skoro výhradně údaje PMI indikátorů. Ty by měly spíše sílit a potvrdí, že je v silách ekonomiky eurozóny letos vzrůst o 2,2 %. Středoevropský kalendář dnes opět neobsahuje žádná důležitá data, která by mohla přinést impulzy do obchodování. Těmi asi nebude ani zveřejnění ratingu českého dluhu od Moody’s a proticyklické kapitálové rezervy od ČNB. Víkendové dění nerozčeří asi ani výsledky německých parlamentních voleb. Zajímavější dění tam nastane až při skládání vládní koalice.

PMI v září vesměs posílila

Dnes je ekonomický kalendář zasvěcen zveřejnění prvních odhadů indikátorů PMI za září v Evropě, ale i v USA. Kompozitní ukazatel PMI v eurozóně sestoupil z vrcholných hodnot (56,8) o 1,1 bodu níže už v květnu. V září by podle odhadů ekonomů SG mohl zase 0,2 bodu nabrat. Takovéto úrovně naznačují růst HDP v Q3 17 o 0,55 % q/q a 2,2 % y/y. To tak potvrzuje odhad SG celoročního růstu euro zóny na úrovni 2,1 %.

V příštích měsících by indikátory PMI (i ostatní předstihové ukazatele) měly o něco zpomalit. Globální obchod začal v létě zpomalovat a objevuje se čím dál tím víc důkazů, že průmyslová aktivita v Číně dosáhla svého vrcholu už na jaře. Ani jedno zatím nemá zásadnější vliv na globální či domácí poptávku eurozóny. Země tohoto uskupení by tak měly i nadále růst tempem rychlejším než je jejich potenciální růst.

V neděli se budou v Německu konat parlamentní volby. Výsledky by pro trhy neměly být překvapením. Zajímavější pohyby nastanou až při povolebním skládání koalice. V současné době se jako nejpravděpodobnější jeví dvě možné koalice. Vítězná CDU/CSU se sociálními demokraty (SPD) nebo CDU/CSU s liberálními demokraty (FDP) a zelenými. První možnost bude záviset na výsledku SPD, druhá pak bude zase náročná na balancování rozdílných priorit obou menších stran.

V případě, že bude možný vznik obou koalic, tak volba koaličních partnerů bude také záviset na ambicích A. Merkelové pro svůj (poslední?) mandát. Domácí reformy by se lépe prováděly s FDP a zelenými. Hlavním úkolem v této oblasti je přeorientování ekonomiky ze zahraničního obchodu na růst založený na domácích zdrojích. Základními pilíři by tedy mělo být posílení investic především do infrastruktury a energetiky, podpoření rychlejšího růstu mezd, snížení míry úspor a také uvolnění sektoru služeb. Naopak shoda v evropské agendě se bude lépe dosahovat v koalici s SPD. Příští německou vládu totiž čekají jednání o fiskální unii, společném rozpočtu eurozóny, ministru financí, bankovní regulaci a transformaci současného evropského stabilizačního mechanismu na Evropský měnový fond (EMF).

Dolar vracel zisky

Americký dolar vyjádřen kurzem vůči společné evropské měně včera ztrácel zisky, které si připsal ve středu po zveřejnění výsledků zasedání FOMC. Celkově odepsal necelé 0,2 %, když kurz se dostal až k 1,193 USD/EUR. Ekonomický kalendář sice včera nebyl nejplnější, ale na druhou stranu všechna zveřejněná data předčila očekávání trhu pozitivním směrem. Vzhledem k tomu, že většina data byla z americké ekonomiky, tak oslabení dolaru je o to větším překvapením. Souvisí to tedy patrně se současnou slabou pověstí zelených bankovek, kdy jakékoliv jeho posílení vůči euru znamená pro investory pokyn k jeho prodeji a realizaci zisků.

Regionální ekonomický kalendář i nadále zůstává chudý

Dnešní den podobně jako dny minulé nepřinese mnoho impulzů lokálního charakteru. Na monitorech obchodníků dnes kalendář ukazuje pouze data z Polska, které avšak mají velmi slabý potenciál ovlivnit trh. Klid na regionálních měnových trzích by tak mohly významněji provětrat až případně překvapivé výsledky německých voleb či pak středeční zasedání České národní banky, na které budou čekat především obchodníci s českou korunou.

Investory do českého bankovního sektoru bude zajímat výši proticyklické kapitálové rezervy, kterou dnes oznámí ČNB. Ta už byla letos (25. května) jednou s platností od 1. července 2018 zvýšena na 1 %. Všechny shodně pak bude ještě zajímat rating suverénního dluhu od agentury Moody’s, který dnes bude publikován.

Devizové trhy v regionu trpěly nedostatkem impulzů

Ekonomický kalendář v regionu toho včera mnoho nenabídl. Záznam z posledního jednání měnového výboru polské centrální banky nepoutal velkou pozornost investorů. Vždyť se na něm také neodehrálo žádné překvapení a polská měnová politika zůstala i nadále nezměněná. Polský zlotý i přes tendenci oslabovat v průběhu včerejšího dne uzavřel lehce pod otvírací hodnotou 4,277 PLN/EUR. V Maďarsku byla včera publikována nová prognóza tamní centrální banky, ze které plyne, že ani v roce 2019 nebude dosaženo 3% inflačního cíle. Maďarský forint v důsledku toho propadl o více než 0,5 % ke hranici 310,5 HUF/EUR.

Česká měna včera prožila další nudný den. Kurz proti euru se kolem poledne ze ztrát přehoupl do plusu, kde setrval celé odpoledne. Koruna obchodní den uzavřela silnější zhruba o 0,1% na 26,07 CZK/EUR, ke které se při absenci významných zpráv dostala technickými nákupy obchodníků na trhu.