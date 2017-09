Výsledky německých voleb by překvapení na trhy přinést neměly (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Společnost R2G Rohan Czech získala v textilce Pegas Nonwovens majoritní podíl.

Skupina Energo-Pro nabízí za bulharskou distribuci více, než původně požadoval ČEZ.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit mírným poklesem.

Ve Spojených státech a některých evropských ekonomikách budou zveřejněny předstihové ukazatele PMI za září. Ve Francii se dočkáme i revidovaného údaje o růstu HDP za druhý kvartál.

Analytici Société Générale zahájili pokrývání dvou polských bank. ING Bank Slaski doporučují nakupovat, MBank držet.

Obchodování na zámořských trzích

Index S&P 500 poprvé v tomto týdnu klesnul, a to o 0,3 % a uzavřel tak těsně nad hranicí 2500 bodů. Nejvíce k poklesu přispěly informační technologie, které ztratily 0,6 %. Největší firma Apple přišla o 1,7 %. V rámci sektorů ale nejhlubší ztráty utrpěly maloobchodní řetězce, které odepsaly jedno procento. Duem, které si udrželo zisky, byli průmyslníci a finančníci, kteří si polepšili o 0,3 %, respektive 0,2 %.

Poslední letní seanci odstartovaly asijské trhy poklesem. Největší ztráty utrpěly akcie obchodované v Jižní Koreji, kde index KOSDAQ propadnul o 1,7 %. Přes jedno procento činily ztráty i na Tajwanu nebo v Indii. Jediným vojákem v poli, který zakončil se vztyčenou hlavou, se stal australský index, který vzrostl o půl procenta.

Obchodování na evropských trzích by mělo navázat na to asijské a hlavní indexy by tak měly po otevření burz mírně klesat. Aktivita může být do jisté míry ovlivněna i nadcházejícími parlamentními volbami v Německu. Jejich výsledky by neměly být pro trhy žádným překvapením, záležet bude především na složení nové koalice. Nečekáme tak výramznější dopady na ceny akcií.

Pegas Nonwovens

Z regulatorních oznámení vyplývá, že společnost R2G Rohan Czech drží ve společnosti Pegas majoritní podíl ve výši 51,28 %, který získala z probíhajícího dobrovolného odkupu 1010 CZK na akcii. To novému vlastníkovi zajistí schopnost prosadit ve firmě zamýšlené kroky, tedy zejména se soustředit na snižování dluhu a popřípadě vyšší akviziční aktivitu. Na druhou stranu to znamená snížení, popřípadě úplné zrušení výplaty dividendy. Dobrovolná nabídka končí 25. září.

Otázkou zůstává, zda se podaří R2G Rohan Czech získat tříčtvrtinovou většinu k rozhodnutí o stažení akcií z burzy, respektive 95% podíl pro vytěsnění minoritních akcionářů. Pokud akcie zůstanou na trhu obchodované, současná cena dle nás neodpovídá fundamentům společnosti a v kontextu očekávané nulové dividendy opakujeme naše doporučení akcie prodávat (viz http://bit.ly/PEGASupd_1709).

ČEZ

Skupina Energo-Pro navýšila nabídku za bulharskou distribuční společnost firmy ČEZ. Spekuluje se, že nabízená cena by mohla překročit původně požadovaných 300 mil. EUR. Mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová nechtěla nabídku detailněji komentovat a jen uvedla, že cena převyšuje původní investici ČEZ ve výši 282 mil. EUR a je vyšší, než kolik za ni ČEZ původně požadoval. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž rovněž nabídky podrobněji nekomentoval s tím, že společnost nadále vede jednání s vícero zájemci. Naproti tomu Energo-Pro nemá zájem o odstavenou uhelnou elektrárnu ve Varně. Zprávy prozatím vnímáme neutrálně, bude záležet na finální nabídce. Situaci budeme nadále sledovat.