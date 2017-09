Dolar včera odevzdal část zisků, které nabral po zasedání Fedu. Přispěl k tomu mimo jiné pokles úrokových sazeb v USA, kterému pomohl i raketový Kim ze Severní Koreji. Ten světu pohrozil dalším testem vodíkové pumy nad Pacifikem.



Jinak pozornost trhů se již přesouvá k Německu, kde v neděli proběhnou parlamentní volby. Vypadá to, že kancléřkou sice zůstane A. Merkelová, ale vůbec není jisté, jaké koalici bude vládnout, protože 40 % voličů stále zůstává nerozhodnutých. Pro eurodolar bude důležité to, kolik hlasů dostane krajně pravicová stran Alternativa pro Německo, která usiluje o zisk třetího místa (s 10-15 %). Předběžné výsledky voleb, jež mohou ovlivnit i ostatní měnové páry v Evropě, by měly být známy v neděli pozdě v noci, tudíž na ně budou reagovat již asijské trhy.