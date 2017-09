Jak v roce 2017 dosáhnout na hypotéku i s průměrnými příjmy?

Regulace ČNB sice vytváří na banky tlak, aby detailněji prověřovaly bonitu svých klientů a zároveň znemožňuje poskytování hypotéky na více než 85 % zástavní hodnoty nemovitosti. Co ovšem dělat v případě, že prostě nemáte našetřeno několik set tisíc korun či nepatříte mezi skupinu lidí s nadprůměrnými příjmy?

Nemáte našetřeno? Zvažte zástavu další nemovitosti

Maximální výše hypotéky se počítá z celkové zástavní hodnoty všech nemovitostí , které banka získává do zástavy. Tj. v případě, že kupujete byt v Praze za 4 000 000 Kč a banka Vám půjčí max. 3 400 000 Kč , lze zbývajících 600 000 Kč získat tak, že dáte bance do zástavy např. rekreační objekt, stavební pozemek, nemovitosti Vašich příbuzných apod. Pokud by tato druhá nemovitost měla hodnotu 2 000 000 Kč , banka počítá 85 % z 4 000 000 + 2 000 000 Kč , tj. 6 000 000 Kč , tj. získat můžete až 5 100 000 Kč (v případě, že bance prokážete účelové vynaložení těchto prostředků). Tato metoda není nijak „nečestná“, jedná se o standardní postup zvýšení maximální výše hypotéky , který se používá prakticky od začátků hypotečního úvěrování v ČR. Druhá nemovitost nemusí být v zástavě po celou dobu splácení hypotéky , ale jen po dobu, kdy aktuální nesplacená část hypotéky bude představovat méně než 85 % hodnoty „první“ nemovitosti . Tato změna je na konci fixace úrokové sazby zdarma, během fixace činí poplatek za tuto změnu zpravidla méně než 5 000 Kč

Máte průměrné či podprůměrné příjmy? Požádejte o pomoc okolí

Starší ročníky si jistě pamatují dobu, kdy úvěr ze stavebního spoření či vyšší spotřebitelský úvěr bylo často možné získat jen v případě, že měl dlužník k úvěru ručitele. Tato metoda je použitelná i nyní, v době „po-regulační“. V případě, že Vaše příjmy nestačí k získání hypotéky , je řešením přistoupení další osoby k úvěru. Jednat se může o rodiče (kombinaci rodiče + děti už některé banky vidí nerady), sourozence či prakticky jakoukoliv osobu z Vašeho okolí. Důležité je, aby tato osoba měla prokazatelná příjmy na úrovni, které Vám pomohou k získání úvěru. I zde přitom platí, že tato osoba musí být v úvěrovém svazku jen do doby, kdy Vaše příjmy budou dostatečně vysoké. Zároveň, není podmínkou, aby tato další osoba měla jakýkoliv vlastnický podíl na nemovitosti . Nehrozí tedy to, že byste se v případě sváru museli s někým dohadovat na vyplacení apod. Jak vidíte, regulace na trhu s hypotékami dává vzpomenout na dobu konce devadesátých let a začátku tohoto století, kdy nebylo běžné, že by někdo získal úvěr na 100 % hodnoty nemovitosti s tím, že by o hypotéku žádal sám, a dokonce měl možnost započítávat příjmy alternativními metodami (čestné prohlášení, příjem dle obratu, dle výpisu z bankovního účtu apod.)