Pronájem nebo koupě? Realitní odborníci radí, podle čeho se rozhodovat v roce 2017

Při rozhodování, zda dnes preferovat pronájem či koupi, stále u většiny z nás platí dogma, že nejlepší je investovat do vlastního. Toto tvrzení může být pravdivé, ale možné způsoby řešení bydlení jsou především otázkou peněz. Koupě přece jen vyžaduje finanční rezervu. A to i s ohledem na od letoška méně dostupné hypotéky. Navíc, v některých krajích se vyplatí spíše pronájem. Co vše zvážit a porovnat poradili odborníci z realitní sítě CENTURY 21.

Pronájem je skvělou a jasnou volbou pro ty, kteří vědí, že dlouho na jednom místě nevydrží a často se stěhují. Stačí jen dodržet výpovědní lhůtu a ze dne na den bydlíte jinde.

Každý jsme různé povahy a někdo jednoduše preferuje, když je o věci postaráno a sám nic řešit nemusí. To je velkou výhodou pronájmu. Nemusíte řešit opravy, údržbu, mnohdy ani vybavení. Jednoduše přijdete k hotovému. Dle Občanského zákoníku jsou nájemci odpovědni obstarat pouze drobné opravy, které definuje odpovídající vyhláška, stejně jako jejich výši.



Výše cen nemovitosti a nájmů se liší dle lokality. Mezitím, co v jednom kraji se vyplatí nemovitost koupit, hned v kraji vedlejším můžete prodělat. Jestliže bydlíte ve velkém městě, kde je kupní cena bytů příliš vysoká, vyplatí se spíše pronájem. Existuje řada studií, které rozmanitost cen deklarují.



Vše si propočítejte

Přemýšlet o koupi můžete z různých stran, ale co vždy rozhodne, jsou finance. Je třeba mít reálnou představu o tom, co si můžete dovolit. „Pokud končíte školu a přemýšlíte o svém prvním bydlení bude vaší volbou pravděpodobně pronájem. V takovém případě musíte zvážit všechny vzniklé náklady. Jak vysoký nájem si můžete měsíčně dovolit a nezapomenout na náklady s bydlením spojené. Měsíční zálohy za elektřinu, plyn, vodu,“ upozorňuje Ing. Lubomír Milek, generální ředitel realitní sítě CENTURY 21, www.century21.cz. Důležité je nezapomenout zohlednit i osobní náklady jako je telefon, internet, jídlo a další.



Investice do vlastního?

Vlastnit nemovitost sice obnáší více starostí a zodpovědnosti, ale máte něco svého a s nemovitostí si můžete nakládat dle libosti. Nejpádnějším důvodem koupě ovšem stále zůstává frustrace z měsíčních výdajů na bydlení, a přitom stále nemít nic.



Při plánování investice do nemovitosti je nejdůležitější částka, kterou jste ochotni investovat. Počítat musíte první vklad, který do hypotéky vložíte a každou další měsíční splátku. Nezapomeňme ani na náklady spojené s vlastnictvím, jako jsou daně, údržba, vybavení, v neposlední řadě pojištění.



„V českých poměrech je běžné, že rodiny mají potíže vyjít s měsíčními náklady. Splácení bydlení, mnohdy dvou aut a výdaje za děti, to je často pro mladé rodiny velkou zátěží. Je třeba si uvědomit všechny náklady a propočítat své možnosti. Bydlení v pronájmu může být mnohdy úlevou. Nejen finanční,“ podotýká generální ředitel realitní sítě CENTURY 21.



Rozhoduje banka

O možných způsobech bydlení se můžete s rozvahou rozhodovat dlouho, ale pokud budete žádat finanční služby banky, mnohdy právě ta udělá konečné rozhodnutí. Vše řídí tabulky a pokud nedosahujete dostatečných příjmů na úvěr prostě nedosáhnete. Některé banky a spořitelny také uvažují věk žadatele. Zároveň většina stanovuje hranici, mnohdy věk sedmdesát let, do kterého musí být dluh splacen. Proto ani lidé vyššího věku u banky neuspějí.

Že se nevyplácí investice do cizího slýcháváme neustále. Zvažte však všechny závazky, které vlastnictví obnáší a zda si jej můžete v současné životní situaci dovolit a do budoucna pro vás budou udržitelné. Postupujte s rozmyslem a veškeré informace si vždy ověřte.