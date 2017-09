Pondělní countdown se blíží. Projde nabídka na převzetí Pegasu?

Krůček po krůčku se soukromý investiční fond R2G Rohan Czech posouvá k ovládnutí Pegas Nonwovens. Výrazný posun přinesl minulý týden, kdy největší akcionář Wood Textiles Holding po prvotním zdráhání oznámil, že pustí svůj téměř 30procentní podíl. A ostátní budou zřejmě následovat, říká podle agentury Bloomberg Jeremy Monk, správce peněz v Akro Investiční společnost. Ta má ve výrobci netkaných textilií podíl 0,19 procenta.

„Podobně jako mnoho jiných investorů jsme překvapeni, že se Wood Textiles rozhodl prodat velmi strategický podíl s tak nízkou prémií k ceně,“ uvedl také Monk podle Bloombergu. Rozhodli jsme se nabídku R2G Rohan přijmout, podotýká.



R2G má ve správě více než 1 miliardu EUR a v Pegasu podíl 11 procent. Její plán? Pozastavit výplatu dividend a investovat namísto toho do agresivnější expanze. Byl by to přelom v dosavadním modelu, ve kterém se dodavatel materiálů do plenek a dalších hygienických produktů v posledních deseti letech snažil lákat investory na pozvolné zvyšování roční dividendy. R2G ale tvrdí, že místo tohoto „neudržitelného“ vyplácení podílu na zisku by měl Pegas raději zisk zadržet, aby snížil zadlužení a expandoval prostřednictvím akvizic. Může trvat i roky, než se peníze začnou vracet.



Nabídková cena v dobrovolné nabídce činí 1010 Kč za akcii a vedení Pegasu ji považuje za přiměřenou. Na této úrovni představuje nabízená cena 8procentní prémii k ceně 935,10 Kč, za níž ukončily akcie společnosti Pegas obchodování na pražské burze cenných papírů 14. července. Zároveň jde o historicky maximální cenu před oznámením úmyslu R2G tuto nabídku převzetí učinit, uvedla na svém webu společnost R2G, kterou loni založil průmyslník Oldřich Šlemr. Titul dnes na pražské burze rostl naposledy o 0,1 procenta na 1 006 Kč za jednu akcii.



Akcionáři mohou nabídku písemně přijmout do pondělí 25. září. Analytici Patria Finance takovýto postup doporučují. „Přihlédneme-li k poklesu dividendového výnosu pod 3,5 procenta a faktu, že další růst výrobní kapacity Pegasu se odehrává v zemích se značně vyšším geopolitickým rizikem než ČR…, nemůžeme nabídku hodnotit jinak, než jako atraktivní a akcionářům ji tak doporučujeme využít,“ uvedli opakovaně analytici Patria Finance.



Akcie Pegas, který vyrábí netkané textilie pro stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví, stouply letos o 31 procent. Zisky výrazně rozšířily poté, co R2G letos v červenci poprvé přišel s návrhem na odkoupení akcií. Tržní hodnota společnost dosahovala dnes odpoledne téměř 9,3 miliardy Kč, více než dvojnásobek toho, kde byla na Silvestra před skoro pěti lety. Výkonnost titulu na pražské burze za posledních pět let ukazuje následující graf:





Pegas se skládá z holdingové firmy v Lucemburku a čtyř provozních společností sídlících v Česku. V červenci firma podepsala smlouvu na pozemek v Jihoafrické republice, kde chce začít stavět novou továrnu. S akciemi společnosti se do tohoto týdne obchodovalo také na varšavské burze cenných papírů. Záměr odejít z ní firma avizovala už počátkem tohoto roku.

Zdroje: Bloomberg, R2G Rohan Czech, ČTK, Patria.cz