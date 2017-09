Technická analýza: Krátkodobé vlivy přírodních živlů přestávají ovlivňovat cenu ropy

Včerejší zasedání centrálních bankéřů výrazně podpořilo dolar, který se částečně promítl negativně i do večerního obchodování. Na včerejší výsledek ohledně stavu zásob ropy trh moc nehleděl, i když zásoby rostly víc, než bylo očekávání trhu. Za tím mohou stát dozvuky série hurikánů, které ovlivnily spotřebu ropy. O to více bude zajímavé sledovat trh s fyzickou ropou v nadcházejících období, kdy krátkodobé vlivy přírodních živlů by měly odeznít a dát tak ucelenější představu o trhu s černým zlatem.

USOil: Lehká americká ropa se stále úspěšně drží nad psychologickou hranicí padesáti dolarů za barel, i když jen velmi těsně. Zároveň zůstává nad hranicí sestupného kanálu, což potvrzuje změnu trendu. Současná pozice uprostřed fibonacciho úrovní otevírá prostor obě směry.



Preferovaný scénář: Short pozice. Index relativní síly RSI se nachází ve vyšším středním pásmu a ukazuje směrem dolů. Z technického pohledu to vypadá na návrat pod psychologickou hranici padesáti dolarů k fibonacciho úrovni 49,1 resp. 47,3 dolarů za barel.

Alternativní scénář: Konsolidace. Zprávy o zásobách ropy, které mají tradičně významný vliv na obchodování, nemusí mít v nadcházejících obdobích patřičnou vypovídající hodnotu a to díky Americe sužované hurikány. Proto by investoři mohli spíše vyčkávat na budoucí data, což by mohlo vést spíše k pohybu stranou.