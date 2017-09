Nvidia už nebude jediným dodavatelem čipů Tesle.Inc. Nevadí, říkají analytici (+komentář Patria Finance)

Výrobce čipů Nvidia by se měl mít na pozoru. Dominantní hráč segmentu elektrických automobilů, Tesla Inc, totiž údajně pracuje na vývoji vlastních čipů, které by poháněly jeho auta. A důvodem, proč to Tesla dělá, je snížit závislost právě na Nvidii. Ta dodává Tesle GPU, tedy graphic processing units, grafické procesory, pro systém Autopilot Tesla i budoucí systém autonomního řízení vozů.



Analytici ale investorům vzkazují, aby nepřeceňovali význam zprávy. Například Mitch Steves z RBC Capital Markets, kterého citoval server CNBC.com řekl, že i nadále platí investiční doporučení pro akcie Nvidia na stupni „Outperform“ s cílovou cenou 205 USD/akcii. Nyní se podle burzovních statistik pohybují akcie firmy kolem 185 USD/akcii. Jenže – ve stejný čas, jako se objevily zprávy o tom, že Tesla vyvíjí vlastní čip pro řízení autonomních aut, objevily se v médiích novinky, popisující spolupráci Tesla Inc. a AMD na výrobě čipů pro umělou inteligenci. Takže, co všechno je za tím? Paradoxně ani jedna ze zmiňovaných společností neposkytla časopisu Business Insideru, který ve věci začal pátrat, žádné doplňující vysvětlení.





Tesla vývojem svého vlastního čipu, který by měl řídit autonomní vozidla zřejmě sleduje omezení role Nvidie. Vybavení pro autonomní řízení osobních vozidel je aktuálně velmi ostře sledovaným byznysem. Tesla spolupracuje i s firmou Mobileye, která jí dodává čipy pro její systém Autopilot v podobě asistenta řízení, který umožňuje vozidlům Tesla řídit se automaticky v provozu a samostatně parkovat.V červenci se Mobileye rozhodla potvrdit s Teslou spolupráci. A jak dodává Business Insider, bylo to jen několik měsíců poté, co majitel modelu Tesla S Joshua Brown, zemřel při smrtelné nehodě. Tu zavinil právě systém Autopilot. Prostřednictvím Mobileye ale do segmentu samo řiditelných aut vstoupil i americký gigant Intel . Ten v březnu za 15,3 miliardy dolarů Mobileye koupil. A to právě kvůli podpoře vlastního projektu autonomních vozidel.Letošní rok má být pro „čipové“ vnitřnosti autonomních vozidel u Tesly klíčový. Mobileye má totiž představit aktualizace softwaru pro systém Autopilot druhé generace. Analytici proto věří, že problematika jediného dodavatele čipů pro autonomní řízení, tak jako v případě Nvidia pro Teslu není zdravým vývojem na trhu. Zkrátka Nvidia už nemůže být jediným zdrojem čipů pro chytrá auta budoucnosti. Nikdo ale firmě nebere „vedoucí postavení“ v segmentu výroby čipů pro autonomní vozidla.

„Rozhodnutí Tesla nijak významně nesnižuje současnou hodnotu společnosti Nvidia. Přece jenom, podíl tržeb z čipů pro automobily se již delší dobu drží mezi 6 až 8 procenta a mezikvartálně se jeho růst výrazně zpomalil. V posledním čtvrtletí narostl jen o 1,5 procenta. V případě, že si někdo přidává do svého portfolia Nvidiu, tak si kupuje firmu vyrábějící mikročipy pro herní průmysl a čím dál tím víc také pro datová centra. No a právě tady nadále svítí potenciál Nvidie. S rostoucí popularitou cloudových služeb a překotným zájmem o sběr dat kvete pšenka společnostem, které dokážou dodat potřebnou výpočetní kapacitu. A právě takovou společností Nvidia je," řekl k dění okolo Nvidie Ján Hladký, analytik Patria Finance.