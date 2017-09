Jan Bureš: Německu i akciím prospěje pravá vláda. Koruně zahrozí velká koalice?

Pravá koalice by byla fiskálně zodpovědná a kladla důraz na reformy. Ty by zrychlily pomalý růst produktivity v Německu, na který teď, v dobrých časech, není tolik vidět. Byla by pozitivním impulsem pro všechna německá aktiva s výjimkou dluhopisů. Tlumenější by ale byl přínos pro okolní evropské trhy. Velká koalice by byla více proevropská, méně rozpočtově zodpovědná. A tím by rozvázala ruce Evropské centrální bance a urychlila cestu k vyšším sazbám. To je bezprostředním rizikem pro korunu kvůli velkému objemu spekulativního kapitálu, sázejícího na pokračování měnové expanze v eurozóně, říká před nedělními volbami v Německu pro Patria.cz hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Že vítězkou voleb bude Angela Merkelová, je velmi pravděpodobné. Otázkou ale je, kdo další a jakou silou bude v cíli. Jaká jsou klíčová témata německých voleb? Jaká po nich mohou nastat spojenectví? Co to znamená pro německou ekonomiku? Co pro českou ekonomiku, euro a korunu?







