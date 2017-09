Ranní kafe BH Securities 21.9.2017 – jestřábí snižování rozvahy, ale holubičí výhled na konečnou úrokovou sazbu

Co se stalo:

Prohlášení FEDu bylo jestřábí co do snižování rozvahy, ale holubičí ohledně výhledu na konečnou rovnovážnou úrokovou sazbu

Až nečekaně jestřábí tón mělo včerejší prohlášení FEDu a komentáře Janet Yellenové. Vyplynul z nich jasný plán na postupné snižování rozvahy banky až o 10 mld. USD měsíčně s tím že každé 3 měsíce dojde ke zvýšení tempa snižování o dalších až 10 mld. USD.

Janet Yellenová prohlásila, že preferovaným nástrojem je úroková sazba. Tedy v případě zhoršení ekonomické situace by FED nejprve upravoval parametry úrokových sazeb (snižoval je) předtím, než by přistoupil ke zpomalení omezování objemu nakoupených dluhopisů. Pro americké vládní dluhopisy je to negativní zpráva, a ty také reagovaly poklesem. Oslabovalo také zlato. Naopak posiloval americký dolar. Akcie po prvotní reflexivní negativní reakci umazaly část ztrát. Rostoucí zisky na akcii totiž akciím pomáhají vykompenzovat mírný růst úrokových sazeb.

Zároveň prognóza FEDu ukázala, že tempo zvedání sazeb by mělo být mírnější, než se očekávalo. Banka totiž snížila konečnou rovnovážnou výši úrokových sazeb z 3 % na 2,75 %. Tím trhům pomohla vyrovnat se s negativní zprávou o zmenšování rozvahy.

Co se stane:

Evropa bude reagovat na rozhodnutí FEDu Oslabení eura může pomoct evropským exportérům, ale také bankám, pokud trhy interpretují oslabení eura jako prostor pro ECB být odvážnější ve zvyšování sazeb.