Fed oznámil snížení měsíčního objemu reinvestic (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Komerční banka potvrdila svoji dividendovou politiku.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

Ve Spojených státech budou zveřejněny pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Kromě toho budou oznámeny některé předstihové ukazatele. Evropská komise publikuje spotřebitelskou důvěru za eurozónu.

Zvýšili jsme doporučení pro akcie ČEZ na Koupit s cílovou cenou 542 CZK na akcii (viz zde http://bit.ly/CEZana17).

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší zasedání americké centrální banky přineslo oznámení, že Fed začne od října omezovat reinvestice splatných dluhopisů, když objemy nově nakupovaných instrumentů budou o 10 mld. USD nižší. Akciový index S&P 500 zprvu reagoval poklesem pod hranici 2500 bodů, do konce americké seance však stačil ztráty vymazat a nakonec posunul svůj historický rekord o další necelou desetinu nahoru. Americká centrální banka rovněž vylepšila prognózu letošního růstu ekonomiky o 0,2 pb na 2,4 %. Většina centrálních bankéřů se pak shodla, že je pro ně přiměřené, aby do konce roku došlo k ještě jednomu zvýšení úrokových sazeb. Tento scénář tak odpovídá našemu očekávání. Pokračující pozvolné zpřísňování měnové politiky by mělo být kompenzováno silným hospodářským růstem, a tak pro akciové trhy by nemělo představovat výraznější překážku v dalším růstu.

Asijské trhy se v průběhu dnešní seance vyvíjely smíšeně. Například australské, jihokorejské nebo indické akcie padaly, když ztrácely mezi 0,5 až 1,0 %. Posilující americký dolar proti všem světovým měnám mírně pomohl japonským titulům, jejichž index Nikkei 225 o dvě desetiny procenta posílil. Dařilo se i akciím obchodovaným na Tajwanu.

Dolar zpevnil i vůči evropské měně, což by mohlo podpořit akcie evropských exportérů. Futures na EuroStoxx 50 ukazují na vzestup o půl procenta na začátku obchodování.

Komerční banka

V rozhovoru pro Hospodářské noviny CEO Jan Juchelka potvrdil výplatu dividendy na úrovni 60 % čistého zisku. Dle něj silná konkurence na českém trhu zřejmě nedovolí promítnout růst sazeb ČNB v plné výši do ceny úvěrů a růst byznysu tak bude tažen především navyšováním objemu poskytnutých úvěrů. Šéf KB je optimistický zejména v oblasti nových investičních úvěrů. U spotřebitelských půjček nevylučuje další pokles jejich ceny.