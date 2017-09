Rozbřesk: Růst amerických úrokových sazeb konečně probudilo dolar

Vpravdě historické zasedání americké centrální banky, na kterém bylo rozhodnuto o zatím bezprecedentní řízené kontrakci bilance Fedu, překvapilo až nečekanou spokojeností s americkou ekonomikou. Ta v součtu mohla signalizovat jediné - další zvýšení úroků v USA je na cestě. Nestane-li se v americké či globální ekonomice v následujících týdnech něco zlého, tak Fed týden po Mikuláši zvýší úroky o dalších 25 bazických bodů.



Když už však mluvíme o možných negativních šocích, tak při pohledu na aktualizovanou prognózu Fedu by se dalo říci, že američtí centrální bankéři jakoby v (makroekonomické) rovině uvítali nedávný příchod hurikánů. Odhadovaný hospodářský růst pro letošek byl totiž viditelně zvýšen (na silných 2,4 %) a komentář FOMC se explicitně zmiňuje o tom, že inflace dočasně zrychlí.

Není divu, že vedení Fedu pak hodnotí makroekonomická rizika jako “zhruba vyrovnaná”, přičemž tato fráze v tomto cyklu zvyšování úrokových sazeb Fedu byla kódovým signálem pro trh, že zvýšení oficiální úrokové sazby se blíží. Dalším takovým signálem je pak prostý pohled na to, jak američtí centrální bankéři vidí budoucí růst úrokových sazeb zanesený do tabulky, resp. grafu známého jako tzv. “dot plots”. Z tohoto přehledu totiž vyčteme, že dvanáct centrálních bankéřů se domnívá, že by Fed měl ještě do konce roku zvýšit úroky a jen čtyři jsou přesvědčení, že se sazbami by se již letos hýbat nemělo.



Závěrem dodejme, že až nečekaně jestřábí vyznění zářijového zasedání dokreslují i reakce šéfky Fedu Yellenové na její tiskové konferenci. Ta uvedla, že ani malé negativní šoky nepřinutí Fed k tomu, aby upustil od dopředu naprogramované redukce své bilance. Zde je vhodné připomenout, že tzv. kvantitativní utahování (QT) má probíhat tak, že Fed bude prodávat dluhopisy za 10 mld. měsíčně a toto tempo bude každé další čtvrtletí zvýšeno o 10 mld. (měsíčně)! Janet Yellenová k tomu dodala, že preferovaným nástrojem je nyní úroková sazba Fedu. To znamená, že americká centrální banka hodlá v případě šoků nejprve manipulovat se svým výhledem pro (růst) úroků, v případě větších problémů pak tyto úroky může měnit (snížit) a teprve opravdu ve světle velkého průšvihu může dojít na zastavení kvantitativního uvolňování…



Inu, vítejme v nových - pro některé trhy asi náročnějších - časech. Anebo možná vítejme ve starých dobrých časech!



TRHY



CZK a dluhopisy

Jestřábí Fed může mít lehce negativní dopad i na středoevropský region, ve finále možná i na českou korunu. Silnější dolar (a slabší euro) totiž mohou teoreticky rozvázat ruce i ECB, kterou od obratu v měnové politice odrazovala především síla eura na frontě s dolarem. Pokud ECB bude v rýsování svých plánů v říjnu nakonec odvážnější, může to teoreticky ohrozit část spekulativních pozic v českých korunách a poslat českou měnu dočasně do výraznější defenzivy.



Zahraniční forex

Jestřábí výstupy ze zasedání Fedu výrazně pohnuly americkými úrokovými sazbami, což mělo blahodárný vliv na dolar. Kurz eurodolaru během zasedání FOMC spadl o více než figuru níže, přičemž velkou podporu může dolar získat ze strany úrokových sazeb, neboť prosincové zvýšení úroků Fedu je v trhu již z více než 70 % započítáno. Eurodolar by se nicméně mohl dostat níž, pokud by víkendové německé volby nedopadly tak, jak by si trhy představovaly - zejména pak ty dluhopisové na periferii eurozóny.



V regionu zůstává dále pod tlakem forint, který nyní ještě po zasedání Fedu zesílil. Relativně uvolněná politika MNB na jedné straně a zvyšování úroků ze strany centrálních bank v anglosaských zemích G7 forintu nemůže svědčit. Podobný problém pak brzy může mít i zlotý, a to pokud NBP navzdory silným datům bude stále opakovat mantru, že až do roku 2019 žádné zvýšení úroků v Polsku nepřijde.



Ropa

Americké zásoby surové ropy sice podle včera zveřejněných dat minulý týden vzrostly o 4,6 miliónu barelů, avšak cena Brentu vzrostla na takřka šestiměsíční maxima. Krátký konec forwardové křivky Brentu (ICE) dokonce vykazuje negativní sklon (backwardation) a podporuje tak hypotézu postupného utahování (rebalancování) fyzického trhu s ropou. I tak se však domníváme, že prostor pro případný další růst cen ropy zůstává omezený.