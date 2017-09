Google koupil tým výrobce telefonů HTC za 1,1 mld. USD

Společnost Google ze skupiny Alphabet Inc se dohodla s tchajwanskou HTC Corp na koupi týmu, který pracuje na vývoji jejích chytrých telefonů Pixel, za 1,1 miliardy dolarů. Agentura ČTK ke zprávě uvedla, že jde o 24 miliard Kč. Alphabet a HTC rovněž podepsaly nevýhradní licenční smlouvu o duševním vlastnictví, jejíž podmínky zveřejněny nebyly. Uzavřená dohoda se ale týká pouze zaměstnanců, nikoli výrobních aktiv. Dohoda, kterou ještě musí schválit regulační úřady, by měla být zpečetěna počátkem příštího roku.



HTC je dlouhodobým partnerem Googlu, podle odhadů analytiků se telefony Pixel podílejí na celkové produkci chytrých telefonů firmy asi 20 procenty. Její podíl na světovém trhu v posledních letech strmě klesá kvůli konkurenci Apple Inc, Samsung Electronics Co a čínských rivalů. Ještě před pěti lety byly chytré telefony HTC v žebříčku světových prodejů na čtvrtém místě a jejich podíl na trhu činil devět procent. Dnes je na necelém procentu.



Právě tento pád je důvodem, proč někteří analytici přínos této akvizice zpochybňují, píše agentura Reuters. "HTC dnes za předními výrobci hardwaru zaostává a pokud Google skutečně nechce mít pod kontrolou také hardware pro své Chromebooky a další produkty, pak to nevidím jako sázku, která se vyplatí," uvedl analytik výzkumné společnosti IDC Ryan Reith.





S mobilními telefony Google už jednu zkušenost má, v roce 2011 koupil amerického výrobce Motorola Mobility za 12,5 miliardy dolarů a tři roky nato ho prodal. Akciemi HTC se dnes neobchodovalo, společnost ve středu v reakci na spekulace o prodeji oznámila, že obchody dnes pozastaví, dokud nebudou zveřejněny všechny relevantní informace. Za poslední roky kurz jejích akcií klesá, jen letos ztratily 12 procent. Hodnota společnosti HTC činí zhruba 1,9 miliardy dolarů

(Zdroj: ČTK, Financial Times, Reuters)