Růst amerických úrokových sazeb konečně probudilo dolar

Jestřábí výstupy ze zasedání Fedu výrazně pohnuly americkými úrokovými sazbami, což mělo blahodárný vliv na dolar. Kurz eurodolaru během zasedání FOMC spadl o více než figuru níže, přičemž velkou podporu může dolar získat ze strany úrokových sazeb, neboť prosincové zvýšení úroků Fedu je v trhu již z více než 70 % započítáno. Eurodolar by se nicméně mohl dostat níž, pokud by víkendové německé volby nedopadly tak, jak by si trhy představovaly - zejména pak ty dluhopisové na periferii eurozóny.



V regionu zůstává dále pod tlakem forint, který nyní ještě po zasedání Fedu zesílil. Relativně uvolněná politika MNB na jedné straně a zvyšování úroků ze strany centrálních bank v anglosaských zemích G7 forintu nemůže svědčit. Podobný problém pak brzy může mít i zlotý, a to pokud NBP navzdory silným datům bude stále opakovat mantru, že až do roku 2019 žádné zvýšení úroků v Polsku nepřijde.