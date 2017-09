20. září: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Indexům Dow a S&P 500 v závěru středeční obchodní seance pomohl růst výnosů amerických vládních dluhopisů, který podpořil akcie velkých bank. Po zasedání FOMC posílil americký dolar.

Index Dow nakonec ve středu vylepšil historický zavírací rekord o 0,19 % na 22 412,59 bodu, S&P 500 připsal ke svému maximu dalších 0,06 % na 2 508,24 bodu, zatímco Nasdaq Composite klesl z úterního maxima o 0,08 % na 6 456,04 bodu. Dařilo se například energetickému, finančnímu a průmyslovému sektoru, ztrácely naopak akcie v odvětvích necyklického spotřebního zboží nebo veřejných služeb. Index volatility VIX klesl o 3,93 % na 9,78 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o více než dva bazické body na 2,2676 %. Ethereum a bitcoin přidaly jen něco přes procento.





Americká centrální banka na svém zářijovém zasedání podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na 1,00-1,25 %. Představila zároveň novou ekonomickou prognózu a oznámila plán snižování své bilance.

12 ze 16 členů měnového výboru Fedu čeká ještě letos zvýšení základní úrokové sazby. Výhled na další roky se ale v populárním grafu nazývaném "dot plot" stal méně agresivním. Do roku 2019 představitelé banky aktuálně předpokládají o jedno zvýšení základní sazby méně než v červnu.

"Dříve než širší indexy začal ve středu posilovat finanční sektor. Stačil mu k tomu příslib, že valná většina FOMC ještě do konce roku chce zvýšit základní sazbu. Do prosince vyjde ještě spousta makrodat, která bude Fed sledovat. Ale nezapomínejme, že centrální banka vyhlíží fiskální podporu ekonomiky a přechod z éry charakterizované monetární politikou právě k éře fiskální," uvedla Quincy Krosbyová z Prudential Financial.

Výhled inflace (jádrové PCE inflace) pro letošní rok byl Fedem snížen na 1,5 % z předchozích 1,7 %, pro rok 2018 centrální banka čeká růst spotřebitelských cen o 1,9 %, dosud čekala rovná 2 %.

FOMC podle čerstvé prognózy očekává o něco rychlejší ekonomický růst. V červnu výbor čekal pro letošní rok růst HDP o 2,1 %, nyní předpokládá 2,4 %. Dlouhodobý výhled centrální banka ponechala na ročním tempu 1,8 %. Napřesrok očekává Fed zpomalení růstu na 2,1 % a v dalším roce na 2,0 %.

Představitelé Fedu v prohlášení vydaném po skončení zasedání uvedli, že podmínky na trhu práce se nadále zlepšují a ekonomická aktivita pokračuje v mírném růstu. Předpověděli rovněž, že problémy způsobené hurikány by neměly podstatným způsobem ovlivnit vývoj americké ekonomiky ve střednědobém výhledu.

Fed má nyní v portfoliu dluhopisy americké vlády a cenné papíry kryté hypotékami v hodnotě kolem 4,2 bilionu USD. V současnosti postupuje tak, že příjmy ze splacených dluhopisů investuje do nákupu nových cenných papírů. Od října však tyto reinvestice sníží o deset miliard USD měsíčně, napsala agentura Reuters. Každý kvartál se má tempo omezování bilance zvyšovat o 10 miliard USD měsíčně až na 50 miliard USD měsíčně.

V reakci na vydané prohlášení Fedu po zářijovém zasedání začal výrazně posilovat americký dolar a růst výnosy vládních dluhopisů USA, zatímco americké akciové indexy zamířily hlouběji do mínusu, když předtím například index S&P 500 během dne stanovil nové intradenní historické maximum. Dolar zůstal silnější i během tiskové konference Janet Yellenové, akcie ale většinu ztrát dokázaly napravit.

Analytik John Silvia ze společnosti Wells Fargo se domnívá, že některé investory překvapilo, že se Fed nevzdal myšlenky na prosincové zvýšení úroků. V poslední době se totiž objevily názory, že škody způsobené ve Spojených státech hurikány by mohly banku přimět k odkladu zvýšení sazeb na příští rok.

Ceny ropy si během dny připisovaly přes 2 %. Vzhůru je tlačilo prohlášení iráckého ministra ropného průmyslu, podle kterého kartel OPEC a jeho partneři zvažují, že prodlouží dohodu o omezení dodávek nebo svou produkci ještě více sníží. Ceny ropy tak směřují k nejvýraznějšímu nárůstu za třetí čtvrtletí v posledních 13 letech. Růst nezastavily ani zprávy o stoupajících zásobách suroviny ve Spojených státech.

Od začátku tohoto čtvrtletí si ceny ropy připisují téměř 16 %. To podle agentury Reuters znamená, že jejich zhodnocení v celém třetím kvartálu může být letos nejsilnější od roku 2004.

Příznivý vliv na ceny mají signály států Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a některých nečlenských zemí, které se připojily k závazku omezit těžbu. Irák uvedl, že část kartelu prosazuje, aby se dohoda o snížení těžby prodloužila o další tři až čtyři měsíce, nebo zůstala v platnosti do konce příštího roku. Nynější ujednání končí v březnu 2018. Irák a Ekvádor chtějí domluvit ještě větší snížení produkce. OPEC doufá, že omezení nabídky povede k růstu cen ropy.

Vzestup cen nezastavily ani zprávy o růstu zásob ropy v USA v důsledku větších dovozů i domácí produkce. Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu uvedl, že v týdnu do 15. září stouply zásoby v USA o 4,6 milionu barelů.