Jestřábí Fed spustil kvantitativní uvolňování a chystá po Mikuláši růst úroků

Vpravdě historické zasedání americké centrální banky, na kterém bylo rozhodnuto o zatím bez precedentní řízené kontrakci bilance Fedu, překvapilo až nečekanou spokojeností s americkou ekonomikou. Ta v součtu mohla signalizovat jediné - další zvýšení úroků v USA je na cestě. Nestane-li se v americké či globální ekonomice v následujících týdnech něco zlého, tak Fed týden po Mikuláši zvýší úroky o dalších 25 bazických bodů.



Když už však mluvíme o možných negativních šocích, tak při pohledu na aktualizovanou prognózu Fedu by se dalo říci, že američtí centrální bankéři jakoby (v makroekonomické) rovině uvítali nedávný příchod hurikánů. Odhadovaný hospodářský růst pro letošek byl totiž viditelně zvýšen (na silných 2,4%) a komentář FOMC se explicitně zmiňuje o tom, že inflace dočasně bude zrychlovat. není divu, že vedení Fedu pak hodnotí makroekonomická rizika jako “zhruba vyrovnaná”, přičemž tato fráze v tomto cyklu zvyšování úrokových sazeb Fedu byla kódovým signálem pro trh, že zvýšení oficiální úrokové sazby se blíží. Dalším takovým signálem je pak prostý pohled na to, jak američtí centrální bankéři vidí budoucí růst úrokových sazeb zanesený do tabulky, resp. grafu známého jako tzv. “dot plots”. Z tohoto přehledu totiž vyčteme, že dvanáct centrálních bankéřů se domnívá, že by Fed měl ještě do konce roku zvýšit úroky a jen čtyři jsou přesvědčení, že se sazbami by se již letos hýbat nemělo.





Závěrem dodejme, že až nečekaně jestřábí vyznění zářijového zasedání dokreslují i reakce šéfky Fedu Yellenová na její tiskové konferenci. Ta uvedla, že ani malé negativní šoky nepřinutí Fed k tomu, aby upustil od dopředu naprogramované redukce své bilance. Zde si připomeňme, že tzv. kvantitativní utahování (QT) má probíhat tak, že Fed bude prodávat dluhopisy za 10 mld. měsíčně a toto tempo bude každé další čtvrtletí zvýšeno o 10 mld. (měsičně)! Janet Yellenová k tomu dodala, že preferovaným nástrojem je nyní úroková sazba Fedu. To znamená, že americká centrální banka hodlá v případě šoků bude nejprve manipulovat se svým výhledem pro (růst) úroků, v případě větších problémů pak tyto úroky může měnit (snížit) a teprve opravdu ve světle velkého průšvihu může dojít na zastavení kvantitativní uvolňování.Inu, vítejme v nových - pro některé trhy asi náročnějších - časech.Jan Čermák, ČSOB