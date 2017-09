Wall Street Closing Bell & výhled na 21. 9. 17

Jednomyslně byl také přijat návrh na zahájení postupné redukce 4,5 biliónové bilanční sumy od října a to počátečním tempem 10 mld. USD měsíčně. Tempo reinvestice by mělo růst každé tři měsíce o dalších 10 mld. USD k maximální výši 50 mld. USD měsíčně. Proces bude pokračovat do doby, než celková bilance klesne přibližně o jeden bilión USD , nebo více.