Reuters: Banka Unicredit chce převzít Commerzbank

Italská banka UniCredit nedávno dala německé vládě najevo zájem o spojení s německým konkurentem Commerzbank. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Fúze by podle zdrojů mohla přijít poté, co UniCredit během příštích dvou let dokončí svou restrukturalizaci. Spojení firem UniCredit a Commerzbank by se podle agentury Reuters mohlo stát jednou z největších mezinárodních fúzí v Evropě. Obě banky působí rovněž na českém trhu.



Commerzbank se v době finanční krize dostala do problémů a v roce 2009 ji musela zachránit německá vláda, která nyní v bance vlastní patnáctiprocentní podíl. "UniCredit je v kontaktu s německým ministerstvem financí," uvedl jeden ze zdrojů. Dodal, že zatímco vláda je otevřená dohodě, Commerzbank neprojevila žádný zájem.



Mluvčí ministerstva se odmítl vyjádřit k tomu, zda někdo o vládní podíl v Commerzbank projevil zájem. "Vždycky jsme říkali, že vláda nehodlá držet svůj podíl navždy," upozornil nicméně.





K informacím agentury Reuters se odmítly vyjádřit rovněž firmy Commerzbank . Mluvčí společnosti UniCredit pouze uvedl, že banka se nyní soustředí na svou restrukturalizaci. Podle jednoho ze zdrojů daly německé vládě najevo zájem o Commerzbank i další podniky. UniCredit je největší bankou v Itálii a výrazně se angažuje v zemích střední a východní Evropy , včetně České republiky. Na českém trhu začala působit v listopadu 2007, její tuzemská pobočka vznikla spojením finančního ústavu HVB Bank a Živnostenské banky. Commerzbank je druhým největším finančním ústavem v Německu. Od roku 1992 působí i na českém trhu, kde se zaměřuje hlavně na velké a střední podniky. V roce 2007 zahájila v České republice provoz její nízkonákladová pobočka mBank.