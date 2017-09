Abares očekává pokles cen cukru k desetiletému minimu

S odvoláním na zlepšený výhled produkce v zemích Evropské unie a Indii a potenciálně vyšší globální produkční přebytek snížil Abares na úroveň 10letého minima svou prognózu světových cen cukru.

Oficiální australský úřad pro komodity snížil o 2,0 centy na 13,0 centů za váhovou libru prognózu průměrné ceny spotových futures na surový cukr v New Yorku v sezóně 2017-18 v období od října do září. Zmíněný pokles by znamenal, že průměrné ceny cukru klesnou na nejnižší úroveň od sezóny 2007-2008, kdy průměr činil 11,7 centů za váhovou libru.

Dle Abaresu aktuální výhled odráží očekávání rychlejšího růstu světové produkce cukru, než se dříve očekávalo. Globální nabídka by v letech 2017-2018 měla růst rychleji než poptávka, což bude příčinou zmíněného výrazného poklesu ceny z 17,00 centů za libru, která byla stanovena pro sezónu 2016-2017.

O 2,8 milionů na 5,8 milionů tun Abares zvýšil svou prognózu obnovy světových zásob cukru v letech 2017-18, částečně s ohledem na vyšší odhad globální produkce.

Odhad produkce cukru v Indii byl zvýšen o 1 milion tun na celkových přibližně 27 milionů. Důvodem je lepší výhled výnosů z cukrové třtiny podpořené příhodnými monzunovými dešti a zvýšená výkupní cena třtiny. Pro sezónu 2017-2018 zvýšila indická vláda svou „spravedlivou a odměňovací cenu“ za cukrovou třtinu o přibližně 11 % na 255 rupií, tedy přibližně o 4 US centy za kilogram.

Předběžná prognóza produkce cukru v EU byla zvýšena o zhruba 800 tisíc tun na úroveň 12letého maxima v objemu 20 milionů tun, a to s ohledem na nárůst výsadby cukrové řepy podpořené odstraněním produkčních kvót.

Na druhé straně Abares snížil odhad globální spotřeby cukru v sezóně 2017-2018 o přibližně 1 milion na 185 milionů tun se zdůrazněním zvyšující se perspektivy poklesu poptávky v mnoha západních zemích. Jako příčiny Abares uvádí dlouhodobě klesající tempo růstu populace a změny trendů ve stravovacích a výživových návycích zohledňujících obavy o zdraví.