Přinese konsolidace telekomunikací v USA globální změnu segmentu? (+komentář analytika)

Převzetí společnosti Sprint americkou částí T-Mobile spala od počátku roku 2017, kdy agentura Reuters přinesla jako první zprávu o možné transakci, takříkajíc „u ledu“. T-Mobile US Inc. Nyní se však k možnému převzetí pozornost investorů znovu vrátila. A do díky zprávě společnosti SoftBank Group Corp, která nabídla, že se vzdá většinového podílu ve společnosti Sprint. O tom, zda se transakce nakonec skutečně povede, by mělo být podle vedení společnosti Sprint jasno co nejdříve.



SoftBank uvedla, že je připravena vzdát se kontroly ve Sprintu, aby se mohla uzavřít fúze mezi T-Mobile US a Sprintem. SoftBank si chce po spojení ponechat v této firmě pouze minoritní podíl. Do uzavření transakce je ale ještě dlouhá cesta, varují zpravodajské agentury. Vlastník obou firem, totiž německý Deutsche Telekom AG, uvedl, že na programu dne není výměna akcií obou firem, ale nejprve hloubkový audit. Z dosud zveřejněných informací je tak pouze jasné, kdo by měl novou firmu vést – dosavadní ředitel amerického T-Mobile John Legere.



Je známo, že navzdory možným antimonopolním rizikům investoři spojení firem očekávají už dlouho. T-Mobile a Sprint, jsou v USA třetím a čtvrtým největším poskytovatelem telekomunikačních služeb v zemi a spojení jim má přinést především snížení nákladů a využití synergií. T-Mobile US Inc. drží akciové podíly u svých větších konkurentů, tedy AT & T Inc a Verizon Communications Inc. Což si podle agentury Reuters mohl na nasyceném trhu především bezdrátových technologií v USA dovolit díky technologickému zlepšování sítí a nižším cenám služeb. Společnost Sprint vyjednávala o fúzi s kabelovou společností Charter Communications Inc, tu ale odložila právě kvůli možnému spojení s T-Mobile.





„T-Mobile dosud v USA cílil své pokrytí především na městské oblasti a až nedávno začal přesouvat pozornost směrem k venkovu. Jelikož je tady hustota zalidnění logicky nižší, tak kapitálové výdaje do infrastruktury mají slabší návratnost. Spojení se Sprintem by však rozšířilo uživatelskou základnu a zvedlo by právě tuto důležitou metriku. Navíc by se tím T-Mobile již vyrovnal, co do počtu zákazníků, dvěma zaběhnutým hráčům - AT&T a Verizon,“ řekl k možnému spojení telekomunikačních firem Ján Hladký, analytik Patria Finance

SoftBank ukončila vyjednávání na akvizici T-Mobile a spojení se Sprintem před třemi lety kvůli odporu amerického antimonopolního regulátora. V nové firmě měla mít SoftBank většinový podíl, zatímco Deutsche Telekom se měl stát menšinovým akcionářem. Jenže od té doby se tržní kapitalizace T-Mobile přiblížila k 51 miliardám dolarů , Sprint má tržní hodnotu kolem 34 miliard dolarů