Zeman se setkal s Trumpem. Ovčáček zveřejnil fotku jako důkaz

Prezident Miloš Zeman se v úterý večer setkal s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Prezidentův mluvčí zveřejnil na sociálních sítích fotku, kde se Zeman usmívá vedle manželů Trumpových.

"Slavnostní recepce v New Yorku, úterý večer. Pan prezident s prezidentem USA Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií," napsal k fotce usmívajících se státníků mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček.

Podání ruky a fotografie s Trumpem měl Zeman na programu už při odletu do New Yorku. Prezidenti se potkali na recepci po jednání Valného shromáždění (VS) OSN, kterou Trump jako hlava hostujícího státu pořádal.

Zda si státníci stihli déle promluvit, nebo Trump Zemana pouze přivítal, Ovčáček nesdělil. Setkání prezidentů se přitom řeší od prosince loňského roku, kdy měl Trump českého prezidenta pozvat do USA po telefonu. Poté se schůzka odložila na neurčito.

V úterý Zeman vystoupil spolu s dalšími státníky s projevem na zahájení VS OSN. Hovořil hlavně o boji proti mezinárodnímu terorismu a následcích migrační vlny z Asie a Afriky. Svět podle Zemana stále váhá postavit se "teroristické anticivilizaci" s plnou silou.