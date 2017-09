Virový útok NotPetya se podepsal na ziskovosti FedExu. Firma proto zdraží

Zpropadený NotPetya! Kvůli virovému útoku, který v červenci zaznamenala i globální přepravní společnost FedEx, totiž firemní hospodaření přišlo o 300 milionů dolarů ze čtvrtletního zisku. FedEx i kvůli tomu musel změnit své výhledy do konce roku.



„Výsledky globálního přepravce byly těžce zasaženy virovým útokem NotPetya, jenž se prohnal světovými sítěmi v červnu a naplno zasáhl jeho evropskou divizi TNT Express,“ souhlasil Ján Hladký, analytik Patria Finance. Zatímco tržby podle něj ještě dokázaly meziročně povylézt o 4 % na 15,3 mld. USD, u čistého zisku na akcii se útok viru projevil naplno. Výsledných 2,51 USD (non-GAAP) značí meziroční skluz o 14 % a o 40 centů pod konsensus trhu. „Nebýt tohoto útoku (a hurikánu Harvey), mohli by se akcionáři radovat ze zisku na akcii ve výši 3,32 dolaru. Závěrečný účet je tedy 81 centů na každou akcii,“ upřesnil Ján Hladký. Provozní marže se mezičtvrtletně snížila o 3 p.b. na 8,1 %.



Na případu útoku viru NotPetya se ukazuje, že v každém okamžiku je nutné počítat s riziky. Jak totiž uvedla agentura Reuters, neměl přepravce pojištění, které by zahrnovalo dopad kybernetického útoku. A i když se management snaží negativní dopady na celoroční výsledky co nejvíc vykompenzovat, byl nakonec donucen přistoupit ke snížení výhledu. Nynější interval čistého zisku na akcii je tak 11,05 – 11,85 USD z původních 12,45 – 13,25 USD. Tržní konsensus přitom směroval k 13,01 USD. Celkové tržby mají dosáhnout 15,3 miliardy dolarů, vloni to bylo číslo 14,7 miliardy dolarů. Analytici očekávali 15,35 miliardy USD. A ještě jeden dopad měl kybernetický útok NotPetya na hospodaření FedExu – firma totiž oznámila, že zvýší poplatky za expresní, pozemní a domácí dodávky v průměru o 4,9 procenta.





Podle Jána Hladkého akcionáři s negativním dopadem viru víceméně počítali a akcie před otevřením trhu odepisují jen 1,5 %.