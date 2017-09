Angela ist Angela

Turbulentní události se naopak nečekají v Berlíně. Tento víkend se odehrají volby do německého Bundestagu. Málokdo očekává, že by čtvrtému zvolení Angely Merkelové do kancléřské pozice cokoliv stálo v cestě.

Současné kancléřce nehrají do karet u sestavování vlády jen preference, ale také programové priority. U

„evropských“ témat, která byla analyzována na Bloombergu je schopná se dohodnout prakticky s kýmkoliv, kromě AfD a Die Linke. Jejich šance reálně ovlivňovat německou, potažmo Evropskou politiku

zůstávají velmi nízké, i kdyby se jim podařilo získat více hlasů.

Angela Merkel tak nejspíše bude mít možnost sestavit vládu, je ale otázkou s kým. Nejpřirozenějšími koaličními partnery jsou SPD a Zelení, se kterými se na evropských tématech víceméně shodnou a společně s Francií by tak mohli začít realizovat Macronův plán silnější evropské integrace, včetně společného rozpočtu a zavedení funkce ministra financí eurozóny.

Pokud by ale tyto tři strany nezvládly získat nadpoloviční většinu Bundestagu, což je stále docela dobře možné, musely by se o podporu ucházet i u FDP a tam už je prostor pro dohodu nižší. FDP je ostře mimo jiné například proti existenci Evropského stabilizačního mechanismu, a jejich nadšení pro evropskou integraci tak není příliš valné.

Vítek Macháček