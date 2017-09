Ranní komentář k 20.9.2017: Dnes prodeje domů v USA a hlavně večer tiskovka k zasedání FED

Včerejší obchodování na zámořských trzích znamenalo opětovné pokoření historických maxim indexu S&P 500, který posílil o 0,1 % na 2 507 bodů. Nízká volatilita je předzvěstí dnešního konce zasedání bankéřů Fedu, kteří v 20:00 SEČ oznámí nastavení úrokových sazeb. Na následné tiskové konferenci by guvernérka Yellenová mohla oznámit nové informace týkající se snižování rozvahy Fedu, budoucího vývoje úrokových sazeb a očekávání centrální banky ohledně vývoje inflace či HDP. Případné rychlé snižování rozvahy by byl znak monetární restrikce, což by podpořilo nyní relativně slabý dolar k silnějším hodnotám.

Na včerejším valném shromáždění OSN v rámci svého vystoupení Donald Trump opět přilil olej do ohně slovy, že Severní Koreu totálně zničí. Investoři však znepokojeni prakticky nebyli, protože se jedná jen o pokračování jeho ostré rétoriky. Řádění hurikánů poblíž Karibiku pokračuje, tentokrát ostrovy pustoší hurikán Maria, který opět dosahuje nejsilnější úrovně nebezpečí 5.

Dnes budou investoři kromě zasedání Fedu sledovat prodeje domů v USA, statistiky o nich budou zveřejněny v 16:00 SEČ. Německý DAX otevírá v úvodních minutách bez relativní změny na 12 560 bodech.



VOLATILITA



Index VIX

Index implikované volatility indexu S&P 500 se nachází opět poblíž 10 bodů



To svědčí o optimismu investorů a jejich očekávání nízkých kurzových pohybů zámořského trhu v příštích týdnech



Nervozitu nevyvolává ani pokračující napjatá situace kolem Severní Koreje, která v srpnu iniciovala nárůst ukazatele VIX až nad 16 bodů

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI



American Outdoor Brands

Akcie zámořského výrobce střelných zbraní včera výrazně posílily poté, co agentura Reuters přinesla zprávu, že americký prezident zvažuje uvolnění pravidel pro export zbraní přes oceán



Společnost nyní trpí poklesem poptávky, který vyvolalo předzásobení trhu kvůli obavám ohledně restrikce držby zbraní v případě zvolení Clintonové do prezidentského úřadu



Naopak Trump je známý svou přízní k militarismu



Titul včera posílil skokově o 10 % na 15,7 USD

Thyssenkrupp