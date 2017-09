Brexit means Brexit and Boris is Boris. Donald is Donald

Politické drama jak z politického seriálu (doplňte si Game of Thrones, House of cards nebo mně nejsympatičtější Jistě, pane ministře) se odehrává v kulisách ostře sledovaného zasedání Valného shromáždění OSN, na mezinárodní konferenci ve Florencii i v zákulisí britské Konzervativní strany. V hlavní roli je zkušená politička, která se zoufale snaží si zahrabat svůj vlastní politický hrob. Na druhé straně pak cynický ministr zahraničí, který před loajalitou vládě upřednostňuje vlastní politické ambice (nutno ale podotknout, že prozatím ne příliš úspěšně). Celé království s e zatím připravuje na životně důležitou bitvu, ve které prozatím zjevně tahá za kratší konec.

Britský ministr zahraničí začal podkopávat kotníky premiérky Theresy May, kterou nejpozději od nepovedených voleb na jaře v premiérském křesle drží jedině fakt, že někdo ten brexit vyjednat musí. Minulý týden se v dlouhém komentáři pro Daily Telegraph nechal slyšet, že „UK by na tom, až jednou vyrovná účty s EU, byla přibližně o 350 milionů liber lépe,“, čímž použil argument, který byl už jednou zdiskreditován jako zavádějící lež a jednoznačně jde proti politické linii vedené Theresou May.



Prakticky okamžitě to bylo interpretováno jako podkopávání autority premiérky těsně před klíčovým a dlouho očekávaným projevem ve Florencii, který se má odehrát v pátek. Turbulentní události předbíhají sami sebe a mnohé hlasy volají zevnitř i zvenku Konzervativní strany volají po rezignaci Borise Johnsona. Sama Theresa May prozatím volila klidná slova: „Boris is Boris “. Ani Boris se zatím prý k rezignaci nechystá.

Nicméně se dá očekávat, že když ho dnes potkala v hotelu na zasedání OSN v New Yorku, takto smířlivá slova nevolila. Prozatím je Boris Johnson stále ještě ministrem zahraničí. Jestli jím ale bude i příští týden v tuto chvíli nikdo neví.



Donald is Donald



Na stejném shromáždění OSN se nechal slyšet americký prezident Donald Trump, že „pokud budou USA donuceny bránit sebe nebo své spojence, nebudeme mít jinou možnost, než totálně zničit Severní Koreu“. Trhy na to příliš nereagovaly.

Vítek Macháček