Rozbřesk: Fed před dalším mezníkem: spustí kvantitativní utahování, aneb prodeje dluhopisů

Nejvýznamnější událostí tohoto týdne je nepochybně zasedání amerického Fedu, od kterého se očekává představení úrokového výhledu na další roky. Zda se naplní očekávání trhu, že Fed nebude s růstem úrokových sazeb nijak pospíchat a soustředí se na kvantitativní utahování, nebo zda skutečně bude chtít centrální banka jít po dosavadní linii návratu k novému dlouhodobému normálu (viz zahraniční forex).



Mezi neméně sledované události, které přijdou ještě na řadu, však bude patřit i páteční zveřejnění indexů nákupních manažerů v eurozóně a zejména pak v Německu. A očekávání jsou nastavena skutečně vysoko. Předpokládá se tedy, že si Německo i ve třetím čtvrtletí udrží solidní růst a bude tak nadále fungovat jako motor celé eurozóny. Ostatně včera publikovaný ZEW něco takového už docela jasně naznačil. Nezdolával zatím takové rekordy jako populárnější Ifo, avšak jako předskokan PMI a nakonec i Ifa může zatím docela posloužit.



Výrazné zlepšení indikátoru ekonomického sentimentu ZEW stojí především na optimističtějších očekávání finančních analytiků, zejména v případě investic vlády i soukromého sektoru. Volby, které čekají Německo o víkendu, by podle komentářů ZEW neměly představovat riziko pro další vývoj německého hospodářství. A nakonec optimismus v září převládal u analytiků i v případě jejich pohledu na eurozónu.



Celkově tedy sentiment podle ZEW vyznívá pozitivně a za dva dny se ukáže, jestli jsou vedle analytiků stejně pozitivně naladění i manažeři v německých firmách. S ohledem na dosavadní tvrdá data nepochybně ano, zvlášť když růst německé ekonomiky podporují jak domácí tak zahraniční poptávka a silné euro zatím nikomu vrásky na čele příliš nedělá. Dobré číslo proto nejspíše už nikoho „nezaskočí“, a tak překvapení může přijít spíše od dalších zemí eurozóny. Například, zda se potvrdí zrychlení růstu francouzské a italské ekonomiky, které by mohlo snížit ochotu ECB dále masivně tisknout eura a redistribuovat úspory v rámci eurozóny.



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se ani včera nevzdálila od své oblíbené mety 26,10 EUR/CZK a před startem týdne mlčení ČNB se nadále pohybovala ve velmi úzkém pásmu, kde zřejmě před zasedáním bankovní rady zůstane i nadále.



Zatímco koruna víceméně v posledních dnech stagnuje, nahoru míří výnosy českých dluhopisů. Výnos toho desetiletého už překonal hranici 1,10 % a přiblížil se k letošnímu maximu dosaženému v červenci. A zapomenout nelze ani třeba na pětileté dluhopisy, které dokonce už v tomto týdnu nabízejí kladné výnosy. Nahoru jim zřejmě nepomáhá pouze přesvědčivá ČNB, která v podstatě avizovala dřívější růst jejích sazeb, ale i vyšší nabídka delších papírů ze strany ministerstva financí a samozřejmě i sentiment na hlavních trzích v zahraničí.



Zahraniční forex

Eurodolar sedí na hranici 1,20 a vyčkává na večerní zasedání Fed. Co od něj čekat? Za prvé, bude spuštěno tzv. kvantitativní utahování, když Fed počínaje říjnem začne na prodávat dříve nakoupené dluhopisy, a to tempem 10 mld. USD měsíčně. Za druhé, bude zveřejněna nová prognóza včetně očekávaného vývoje úrokových sazeb a výhledu na rok 2020. Zde lze čekat méně hlasů pro další zvyšování úroku (ale většina FOMC by měla být pro ještě jedno zvýšení v roce 2017) a nižší odhad pro jádrovou inflaci. A konečně za třetí, proběhne tiskovka J. Yellenové. Reakci dolaru lze těžko odhadnout, ale bude vypadat podle toho jak se večer pohnou očekávání ohledně růstu sazeb Fedu do konce roku (nyní jsou cca 50:50).

Maďarská centrální banka jde proti proudu a dále uvolňuje měnovou politiku. MNB jednak snížila oficiální overnight sazbu ještě více do záporu (-0,15) a jednak dále snížila limit na akceptaci likvidity do depo operací. Reakce forintu byla krátkodobě pozitivní, ale my očekáváme spíše další ztráty (a výhledově posun na EUR/HUF 313).



Ropa

Cena ropy Brent zůstává nad 55 USD/barel. Komentáře z Iráku o možném prodloužení dohody na omezení produkce trh víceméně ignoruje a na cenu nemají významnější vliv.

Dnes budou zveřejněna data o týdenních zásobách ropy v USA, opět ovlivněná hurikány. Včerejší obdobné statistiky API poukázaly na menší než očekávaný růst zásob surové ropy.