Fed oznámí zahájení normalizace bilanční sumy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta by měla oznámit svůj plán ohledně snižování bilanční sumy. Z dat nás čekají pouze prodeje stávajících nemovitostí ve Spojených státech, které se v srpnu zřejmě propadly do červených čísel. Naopak maďarské mzdy si v červenci udržely dvouciferné tempo růstu.

Normalizace bilanční sumy Fedu začne v říjnu

Americká centrální banka by dnes měla oznámit své plány ohledně normalizace bilanční sumy. Ta by měla podle být podle ekonomů SG zahájena v říjnu. Tento krok se však všeobecně očekává, a tak dopady na finanční trhy budou zřejmě minimální. K výrazným změnám by nemělo dojít ani v rétorice centrální banky. Zmíněna bude zřejmě vyšší srpnová inflace. V krátkodobém výhledu bude zdůrazněn vliv hurikánů, střednědobý výhled však bude hodnocen jako stabilní. Směrem dolů by mohl být revidován odhad jádrového deflátoru osobní spotřeby (PCE) pro letošní rok z 1,7 % na 1,5 %. Odhad letošního růstu HDP by mohl být v důsledku hurikánů snížen z 2,2 % na 2,1 %. V mediánu očekávaného vývoje úrokových sazeb žádné změny nečekáme.

Z pohledu dat bude dnešní den patřit k těm méně zajímavým. Ve Spojených státech bude zveřejněna pouze srpnová statistika prodeje nových domů. Ta pravděpodobně poklesne (-1,0 % m/m). V eurozóně je kalendář ekonomických událostí prázdný.

Nálada v Německu se zlepšila

Během úterního obchodování se společná evropská měna držela poblíž úrovně 1,20 USD/EUR. Německý ZEW index dopadl lépe, než se čekalo, jak ve složce očekávání, tak ve složce hodnocení současné situace, na výraznější posílení eura to ale nestačilo. Trhy již zřejmě vyčkávají na výsledky dnešního zasedání Fedu.

Mzdy v Maďarsku rostou dvouciferným tempem

V regionu dnes bude zveřejněn vývoj mezd v Maďarsku. Ty by podle odhadu trhu měly v červenci stoupnout o 13,9 % y/y. Za tímto vývojem stojí zvýšení minimální mzdy o 15 % i navýšení mezd ve státním sektoru.

Maďarská centrální banka uvolnila měnové podmínky

Maďarská centrální banka včera opět sáhla k nestandardním nástrojům měnové politiky. Klíčovou úrokovou sazbu sice ponechala na úrovni 0,9 %, jednodenní sazbu však snížila z -0,05 % na -0,15 %. Zároveň snížila limit pro vstup komerčních bank do tříměsíční depozitní facility, a to z původních 300 mld. HUF na 75 mld. HUF. Snaží se tím zvýšit likviditu na mezibankovním trhu a zároveň tlačí úrokové sazby směrem dolů. Důvodem pro uvolňování měnové politiky je i příliš silný forint, který by mohl ohrozit plnění inflačního cíle. I tak ale inflace 3% cíle zřejmě nedosáhne dříve než v polovině roku 2019.

Polskému zlotému prospěla data, která přišla z reálné ekonomiky. Průmyslová produkce i maloobchodní tržby dopadly lépe, než trh čekal, a tak polská měna posílila o 0,3 % na 4,281 PLN/EUR.

Jedinou měnou, která ve srovnání s předchozím dnem zůstala prakticky beze změny, byla česká koruna. Ta se vůči euru obchodovala kolem úrovní 26,10-15 CZK/EUR. Trh tak zřejmě vyčkává na zasedání centrální banky, které proběhne příští středu. Změnu úrokových sazeb však očekáváme až 2. listopadu.