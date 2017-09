Ranní komentář: Americké telekomunikace v naději

Světové akciové trhy nadále drží směr. Postup vzhůru nezbrzdila rázná vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pevně deklaroval připravenost nekompromisní protireakce v případě útoku ze strany severokorejského režimu. Včerejší vyjádření je tak nejnovějším olejem přilitým do žhavé rétorické výměny obou stran. Doufejme, že před použitím zbraní dostanou přednost vyjednávání v diplomatické rovině.

Tématem číslo jedna dnešního dne je závěr dvoudenního zasedání americké centrální banky. Sazby nahoru s pravděpodobnostní hraničící takřka s jistotou nepůjdou. Přesto trhy úpravu v nastavení politiky očekávají. A to ve formě oznámení startu vypouštění nabobtnalé bilance státních dluhopisů. Ty během dlouhých let měnové expanze Fed nashromáždil skrze program kvantitativního uvolňování.

V americké korporátní sféře zaujala zpráva o námluvách mezi T-Mobile US a Sprint. Trojka a čtverka amerického telekomunikačního trhu už v minulosti diskuzi na téma spojení otevřela, narazila však na nesouhlas regulatorních orgánů. V případě, že by tentokrát společnosti cestu ke splnění všech podmínek (jak protistrany, tak regulátora) našly, mohlo by dojít k výraznému snížení konkurenčních tlaků v sektoru. Ty jsou na americkém telekomunikačním trhu již delší dobu patrné a projevují se ostrou cenovou válkou. V návaznosti na příslib jejího odeznění včera posilovaly akcie všech velkých operátorů.



Jan Šumbera, analytik