Ceny barevných drahokamů letí vzhůru

V případě nejpopulárnějších drahokamů vyskočily ceny za posledních 10 let až o stovky procent. Z kategorie barevných drahých kamenů nejvýrazněji zhodnocují turmalíny, smaragdy a rubíny. Ceny turmalínů podle společnosti Gemval za posledních 10 let vzrostly o 213 %, ceny smaragdů o 139 % a ceny rubínů o 59 %. Jedním z důvodů rostoucích cen je zklamání z výnosů klasických investičních nástrojů, minimální úroky v bankách a rostoucí inflace. To je příčinou, proč stále více lidí ukládá své dlouhodobé úspory do investičních šperků s těmito drahokamy, jakožto ochrany před inflací. Nejvzácnější drahé kameny zasazuje do investičních klenotů více jak 20 let klenotnictví ALO diamonds.

Turmalín: hodnotný kámen mnoha barev

Podle společnosti Gemval, specializující se na ohodnocování drahých kamenů, vyskočily ceny turmalínů za posledních 10 let o úctyhodných 213 %. Turmalín se vyskytuje v široké škále barev a nezřídka se kvůli tomu zaměňuje s jinými kameny. Barevné varianty turmalínů mají rozdílnou hodnotu. „Nejvzácnějším a nejcennějším turmalínem je tyrkysově neonový paraíba turmalín, který byl objeven na severovýchodě Brazílie teprve v roce 1989. Velmi kvalitní kusy o váze 3 až 5 karátů dosahují i cen přes 10 000 dolarů za karát, a jsou tak dražší než nejkvalitnější bílé diamanty stejné váhy,“ dodává Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který s drahými kameny na světových burzách obchoduje již více jak 20 let.

Ceny smaragdů za poslední 4 roky vyskočily o 131 %

Smaragdy se těžily v Egyptě již kolem roku 330 před našim letopočtem. Síla jejich přitažlivosti se od té doby nezměnila. Ceny smaragdů za posledních 10 let podle společnosti Gemval vzrostly o 139 %. Hodnota těchto drahých kamenů velmi výrazně vyskočila během posledních čtyř let. Cenový skok mezi rokem 2013 a 2017 činí 131 %. Smaragdy jsou známé velmi častým výskytem malých prasklinek, které nemají výrazný vliv na jejich cenu. Naopak bývají charakteristickým znakem pro rozeznání pravých přírodních smaragdů od napodobenin.

Dodávky kvalitních rubínů stagnují

Rubíny patří mezi nejžádanější drahé kameny. Jejich dodávky na světové trhy jsou ale kvůli nedostačující těžbě dlouhodobě nestabilní. Podle těžařské společnosti Mustang Resources ceny rubínů za posledních 8 let stouply o 63 %. Dle dat společnosti Gemval tyto výrazně červené kameny za posledních 10 let zhodnotily o 59 %. Podle Mustang Resources poptávka po těchto kamenech roste stále rychleji, a to zejména v Asii. „Rubínů je na světových trzích nedostatek. Kvalitní rubíny nad 5 karátů jsou velmi vzácné a často dosahují vyšších cen než diamanty. V roce 2016 se nám podařilo za účelem zasazení do investičního šperku dovést do Česka 22karátový rubín. Takto velký kámen v Česku nebyl do té doby veřejně představen,“ dodává Alojz Ryšavý.



Safíry se dříve těžily i v Jizerských horách

Safír je nejvíce známý díky sytě modrému zbarvení. Vyskytuje se ale také ve žlutých, růžových, oranžových, lososových, purpurových i nazelenalých odstínech. Podle společnosti Gemval ceny safírů za posledních 10 let vzrostly o 38 %. Safíry si dříve těžily v Jizerských horách. Jedny z největších safírů na světě obsahuje Svatováclavská koruna. Několik jich má váhu přes 200 karátů a největší váží dokonce více jak 300 karátů. Nejžádanější safíry jsou oslnivě modré nebo lososové, kterým se říká padparadscha.