Indie se pro výrobce aut stává zemí zaslíbenou. Globální automobilky hledají partnery

Indie, druhá nejlidnatější země světa, stále více přitahuje pozornost globálních automobilových značek. Po nedávné zprávě Škody Auto, že sice neúspěšně jednala s indickou Tata Motors ohledně případného strategického spojení, dorazila nyní na trhy zpráva o tom, že indická automobilka Mahindra a Mahindra Ltd a Ford Motor Co dohadují vytvoření strategické aliance.

Indický trh s automobily neuvěřitelně rychle roste. Zatímco v roce 2014 se zde prodalo 1,97 milionů kusů aut, některé odhady počítají s tím, že do konce roku 2020 se v Indii prodá téměř čtyři miliony kusů vozů. Nejen jihokorejské a japonské značky proto unisono říkají, že Indie se stává klíčovým trhem, a to z hlediska objemů prodaných aut, ale i centrem především malých vozů a jejich exportu do dalších zemí.

Joachim Drees, globální generální ředitel společnosti MAN Trucks & Bus AG, řekl, že Indie má potenciál být mezi pěti nejvýznamnějšími automobilovými trhy mimo Evropu do roku 2020. Není proto divu, že globální automobilky soustřeďují stále větší kapacity právě do Indie. Ford Motor Co a Mahindra říkají, že aktuálně domlouvaná spolupráce má umožnit, aby každá z firem strategického partnerství využila své silné stránky pro druhého partnera a během období trvání spolupráce a bezprecedentní transformace v globálním automobilovém průmyslu našla cesty, jak ze spolupráce získat to nejlepší.

Ford a Mahindra i proto potvrdily, že mezi oblasti potenciální spolupráce budou patřit hlavně programy mobility, vývoje produktů, distribuce aut v Indii a zaměření se na globální rozvíjející se trhy. Týmy obou automobilek budou spolupracovat po dobu až tří let na upřesnění dohody a jakákoli další strategická spolupráce mezi oběma firmami má být doladěna do konce roku.

Studie automobilek říkají, že hodnota indického automobilového do roku 2021 přidá 10 – 15 % na hodnotu 16,5 miliardy amerických dolarů z přibližně 7 miliard dolarů v roce 2016. Indický trh má potenciál do roku 2026 vygenerovat roční příjmy ve výši 300 miliard dolarů a vytvořit 65 milionů nových pracovních míst. Do indického HDP tak může přispět až 12 %.



Pravdou ale je, že ne vždy se musí pokus o strategické partnerství podařit. Jako v případě české automobilky Škoda Auto. Ta nedávno odpískala spolupráci s indickou Tata Motors. Šéf české automobilky Škoda Auto Bernhard Maier však i přes neúspěch jednání s Tata Motors řekl, že bude hledat příležitosti ke strategickému partnerství na indickém trhu u jiných hráčů automobilového trhu. Důvodem nedohody bylo to, že firmy nemohou realizovat technické ani ekonomické synergie ve společně požadovaném rozsahu.