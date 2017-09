Jak vyjít s DŮCHODEM?

Celý život dřeme a těšíme se na to, až si odpočineme v důchodu. Realita je často bohužel jiná, a tak místo pohodového stáří, zažíváme finanční trable. Jde vůbec vyjít s důchodem? A co můžeme udělat pro to, abychom si penzi užili a zároveň nikomu nedlužili?

Je jasné, že páry se nacházejí v mnohem příznivější situaci, protože dvě penze mohou dohromady dát solidní částku, se kterou lze v klidu daný měsíc „přežít“. Náročnější to mají lidé, kteří žijí sami.

Nenakupujte unáhleně!

Velkou část peněz utratíme za potraviny či jiné zboží. Je proto velmi důležité, abyste nakupovali s rozmyslem a vyhnuli se ukvapených nákupům. Nakupujte potraviny, u kterých máte jistotu, že se nevyhodí a chutnají i vašemu partnerovi. Sledujte slevové letáky a při výběru potravin se řiďte akcemi. Jenom si dejte pozor, abyste ušetřené peníze neprojeli v honbě za nejlevnější kávou. Často se totiž stává, že senioři objedou hned několik supermarketů a peníze vlastně „projedou“.







Myslete na to, že jako senior můžete uplatnit mnoho výhod. A to, jak například jak u nákupu jízdenky, tak i u vstupu na různé kulturní akce. Nebojte se vždy u pokladny zeptat, zda nevedou seniorskou slevu. Určitě vás překvapí, kolik akcí či aktivit můžete navštívit za nižší cenu. Určitě oceníte, že díky seniorským slevám ušetříte v některých případech i polovinu peněz.

Z domu do bytu

Máte velký dům, který ročně spolkne i několik desítek tisíc? Elektřina, voda, topení… to všechno jsou položky, ze kterých vám naskakuje husí kůže? Pak je nejvyšší čas popřemýšlet o stěhování. Je jasné, že se na stará kolena nikomu nechce ze zabydleného prostředí, ve kterém jste strávili krásný život. Na druhou stranu malý byt je nejen jednodušší na údržbu, ale především ekonomičtější. Prodat svůj dům je opravdu velký životní krok, ale myslete na to, že za utržené peníze si nejen můžete dovolit menší byt, ale třeba i krásnou dovolenou, na kterou byste se jinak sotva vypravili.







Pořiďte si internetbanking

Nejen, že budete mít jasný přehled o své finanční situaci, ale také uvidíte, za které položky utrácíte nejvíce. Fajn bonusem jsou také úroky, které sice nejsou nikterak zázračné, ale lepší něco, nežli nic. Poslední výhodou internetového bankovnictví je také to, že budete mít své peníze hezky pod kontrolou. Nemůže se vám stát, že byste se jednoho dne vrátili z procházky, a byt by byl vybílený. Kdyby internetové bankovnictví používali všichni senioři, pak by nemuselo docházet k tak smutným příběhům.







S prací rozumně!

Mnoho seniorů řeší finanční tíseň drobným přivýdělkem. Pokud se na to cítíte, pak vám v tom nikdo nemůže bránit, ale myslete na to, že důchod je především od toho, abyste si od celoživotní práce odpočinuli. Je ale možné, že vás práce naplňuje a drží při životě, pak se jí nevzdávejte a v rozumné míře ji provozujte. Například bývalé učitelky mohou vést kroužky doučování, a to v pohodlí svého vlastního domova.