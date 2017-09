Norský penzijní fond překročil hranici 1 biliónu USD a připisuje zhodnocení o 8% ročně

Majetek norského suverénního penzijního fondu, který patří k největším svého druhu v celosvětovém měřítku, překročil na začátku tohoto týdne hranici 1 biliónu USD . Stalo se tak díky růstu US akciových trhů a díky slabšímu dolaru Podle vedení fondu jde o důležitý mezník, o kterém zřejmě nikdo při zakládání fondu v roce 1996 ani nepřemýšlel. Výkonnost fondu je podle vedení za tu dobu obdivuhodná. Průměrný výnos za posledních 5 let se pohybuje na úrovni 8%Podle některých hlasů může ale velikost fondu působit také výrazné problémy a těžkosti. Výkonnost celé norské ekonomiky se odhaduje na cca 400 mld. USD ročně a fond jen obtížně hledá adekvátní příležitosti vůči své celkové velikosti, jež navíc dále narůstá. Odhaduje se, že majetek se do roku 2025 navýší na cca 10 biliónů norských korun = 1,3 biliónu USD . Realný vývoj může být však výrazně odlišný, protože například překročení hranice 1 biliónu se očekávalo až v roce 2018.Ve snaze udržet vysokou výnosnost fond navýšil podíl akciových investic z původních 60 na 70%. Snížení bylo na úkor dluhopisových aktiv. Odhaduje se, že fond nyní vlastní cca 1,3% všech světových akcií