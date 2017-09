Rozpačité IPO čínského favorita, za kterým stojí Alibaba: Osloví ocukrovaná nabídka investory?

Čínská logistická společnost Best, kterou podporuje internetový prodejce Alibaba, radikálně změnila plánovaný vstup na newyorskou burzu v reakci na vlažnou reakci investorů. Zatímco původní plán počítal s výnosem z primární emise akcií (IPO) ve výši 932 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 20 miliard českých korun, nyní se Best spokojí se 495 miliony dolarů prodejem 45 milionů amerických depozitních stvrzenek (ADS). To je jeden z druhů poukázek na akcie firem obchodovaných i v zahraničí, uvedla agentura Reuters.



Cena ADS poukázky se bude nově pohybovat mezi 10 a 11 dolary. Společnost měla dnes zveřejnit cenu akcií, obchodovat se jimi mělo začít ve středu. Získané finanční prostředky chce společnost použít na rozšíření své maloobchodní sítě a logistických služeb, část bude investovat do technologií.





Best v poslední době vstupuje do nových oblastí, buduje síť obchodů s potravinami a základním spotřebním zbožím a vloni koupil řetězec supermarketů. Vedlejší podnikání společnosti je ale v začátcích a její závislost na přepravě zásilek a nákladů je stále značná. Podíl této sekce na celkovém obratu dosahuje 80 procent.Čína je největším logistickým trhem světa, loni tam příjmy v této oblasti dosáhly 1,6 bilionu dolarů a podle odhadu konzultační společnosti iResearch porostou v příštích čtyřech letech ročním tempem 17,9 procenta.

Na čínský nebo newyorský akciový trh už vstoupila řada čínských logistických společností, jako je S.F. Holding, YTO Express, STO Express a ZTO Express.