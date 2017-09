Rouhani (Írán): Jestli USA shodí jadernou dohodu, tak za to zaplatí vysokou cenu a zcela zbytečně

Íránský prezident Hassan Rouhani v reakci na kritiku jaderné dohody ze strany prezidenta Trumpa poznamenal, že USA zaplatí vysokou cenu, pokud bude dohoda zrušena. Rouhani vyslovil přesvědčení, že samotní Američané určitě nebudou chtít přistoupit na tyto náklady zvláště, pokud budou zcela zbytečné.Takový akt by způsobil pouze celkové snížení důvěryhodnosti USA v mezinárodním měřítku.Prezident Trump bude v říjnu posuzovat a potvrzovat, jestli Írán plní podmínky jaderné dohody. Pokud by Trump dohodu dále nepotvrdil měl by americký Kongres 60 dnů na rozhodnutí o znovuobnovení sankcí vůči Íránu.Rouhaní uvedl, že vzhledem k tomu, že reakce a konání prezidenta Trumpa jsou v podstatě nepredikovatelné, strávily týmy íránských poradců dlouhý čas při hledání vhodných reakcí na jednotlivé možnosti. Podle Rouhaniho bude každopádně případná reakce Íránu velice rychlá a pokud bude chtít americký prezident zvýšit napětí, je na to Írán náležitě připraven.Rouhani také upozornil na souvislost se současným děním kolem KLDR. Podle něj je vzájemná dohoda z roku 2015 možným vzorem pro další země. Proč by ale KLDR měla ztrácet čas hledáním dohody, když uvidí, že USA nejsou schopny dlouhodobějšího dodržování takových dohod.Dohoda z roku 2015 uzavřená ještě bývalým prezidentem Obamou zrušila drtivou většinu do té doby fungujících sankcí vůči Íránu výměnu za výrazné omezení tamního jaderného programu. Současný prezident Donald Trump dohodu opakovaně a tvrdě kritizoval a označil ji za vůbec nejhorší, jakou kdy viděl.