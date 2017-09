Akciový býk se transformuje, oslabující akcie již investory nezajímají

Vypadá to, že investoři již nechtějí nakupovat akcie, jejichž cena zkorigovala. Možná je to ale dobré znamení. Od července tohoto roku dochází k poklesu počtu zobchodovaných akcií z indexu S&P 500, jejichž cena klesala. Minulý týden se tento počet snížil na nejnižší hodnoty za poslední dva roky. Co bude dál, zamýšlí se Stephen Gandel v komentáři pro Bloomberg Gadfly.



Konkrétní vývoj ukazuje následující graf. Žlutě je v něm vyznačen počet zobchodovaných akcií s klesající cenou (plovoucí průměr za posledních 100 dní), modře počet zobchodovaných akcií s cenou rostoucí:

Kupování akcií, jejichž cena prošla korekcí, je většinou považováno za dobrou strategii a známku pozitivního vývoje na trhu. Ukazuje totiž, že investoři jsou stále ochotni podstoupit určité riziko a trh je schopen vzchopit se z předchozího poklesu. Takový stav tedy ukazuje na zdravého býka, kterému nehrozí pád do spirály výprodejů. Je pravdou, že i minulý týden se trh rychle vzpamatoval z oslabení, které mu přinesly zprávy o škodách napáchaných hurikány a obavy z vývoje kolem Severní Koreje. Jenomže se stále více zdá, že toto zotavení je taženo nákupy akcií, které již předtím rostly, ne těmi, které prošly cenovou korekcí.



Letos si také moc dobře nevedou investoři, kteří se zaměřují na hodnotu a nakupují akcie s nízkými valuacemi. Index S&P 500 Value, který v sobě zahrnuje množství takových akcií, letos posílil jen o 5 %, zatímco růstový index S&P 500 Growth si připisuje přibližně 20 %. Jak ale bylo zmíněno v úvodu, ve skutečnosti nemusí jít o známku problémů. Významným pozitivním faktem je totiž to, že z indexu S&P 500 posilovalo do poloviny tohoto měsíce 355 akcií, což je o něco málo více než 332 akcií za stejné období minulého roku. A mnohem více než 191 akcií, které posilovaly během prvních osmi měsíců roku 2015.



Pokles zájmu o klesající akcie jde také ruku v ruce s určitým růstem zájmu o akcie s rostoucí cenou. Jejich zobchodované množství sice stále nedosahuje hodnot z počátku roku, ale dřívější klesající trend se obrátil a zájem o ně roste. Dokonce může jít o pozitivnější signál, než jakým by byl rostoucí zájem o oslabující akcie, ale na druhou stranu musíme brát v úvahu i fakt, že podmínky na trhu se mění. Rostoucí popularita pasivního investování sebou totiž automaticky nese posun zobchodovaných objemů směrem k posilujícím akciím a odklon od těch, jejichž ceny klesají.