Trhy se připravují na zasedání Fedu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Úterý bude na světových trzích patřit především německému ZEW indexu, který by měl ukázat rostoucí důvěru finančních investorů v největší evropskou ekonomiku. Zároveň začíná hlavní událost týdne, dvoudenní zasedání FOMC. Očekáváme, že američtí centrální bankéři oznámí plán postupně snižovat bilanci Fedu. Ve střední Evropě zasedá maďarská centrální banka, která zřejmě opět uvolní měnové podmínky prostřednictvím snížení jednodenní sazby. V České republice je kalendář ekonomických dat prázdný.

Důvěra investorů v německou ekonomiku se zotaví

Důvěra investorů v německou ekonomiku by se v září měla vylepšit na 14,5 bodu po svém srpnovém poklesu. V minulém měsíci zasáhl ZEW index nárůst geopolitické nejistoty, který se mimo jiné promítl do poklesu akciových trhů. Tyto faktory odezněly, takže index očekávání by se mohl odrazit ze srpnových 10 bodů, což bylo letošní minimum. Německé ekonomice by se mělo nadále dařit, což se promítne do mzdových vyjednávání na přelomu roku.

Kurz dolaru k euru přešlapuje před zasedáním Fedu

Kurz dolaru vůči euru se včera pohyboval kolem úrovně 1,195 USD/EUR. Do obchodování nezasáhly žádné nové indikátory, a tak investoři spíše vyčkávají na zasedání Komise pro otevřené trhy Fedu. To začíná dnes, ale výsledky se dozvíme až zítra večer. Očekáváme, že Fed oznámí plán snižovat od října reinvestice splatných dluhopisů, a tak postupně snižovat svoji bilanční sumu.

Utahování měnové politiky v USA (nižší reinvestice dluhopisů a poté zvýšení sazeb v prosinci) by se mělo promítnout v silnějším kurzu dolaru vůči euru. Na konci roku by se hlavní světový měnový pár měl podle našich očekávání obchodovat na úrovni 1,180 USD/EUR. Jeden dolar by tak byl za 22 korun.

Polský průmysl by se měl zotavit po červencovém propadu

Maďarská centrální banka sice nejspíše ponechá hlavní sazbu na 0,9 %, opět však zřejmě změní své nestandardní nástroje. MNB by měla podle našich očekávání snížit jednodenní sazbu na -0,2 % ze současných -0,05 %, což by mohlo srazit mezibankovní sazbu do záporu.

Srpnová průmyslová produkce v Polsku zřejmě vykompenzovala pokles výstupu v červenci. Podobný trend bychom měli vidět i v České republice, kde průmysl zažil v červenci podobný (jednorázový) propad kvůli celozávodním dovoleným.

Koruna zahájila nový týden oslabením

Nový týden otevřela koruna se ztrátami. Její kurz proti euru se během pondělního odpoledne posunul až k hodnotě 26,12 CZK/EUR, kde se ke konci obchodování stabilizoval. Pokračuje tak přešlapování investorů před zasedáním ČNB příští týden, kde očekáváme velmi optimistické zhodnocení vývoje české ekonomiky. Zvýšení sazeb si ale centrální bankéři nechají podle nás až na listopad, kdy budou mít k dispozici i novou prognózu.

Mírné oslabení koruny může mít na svědomí očekávání obchodníků, že americká centrální banka ve středu oznámí plán postupně snižovat svoji obrovskou bilanci vzniklou kvantitativním uvolňováním. Očekávané utahování měnových podmínek v USA se promítá především na ostatních regionálních měnách, zlotém a forintu – obě za poslední týden ztrácejí vůči euru už plné procento.