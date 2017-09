Americký S\u0026P 500 dále vylepšuje svoje maximum (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Prodej bulharských aktiv byl podle bulharské ministryně pro energetiku zastaven.

Akcie Pegas Nonwovens jsou ode dneška obchodovány pouze v Praze.

Evropské akcie by měly úterní seanci zahájit mírným poklesem.

Spojené státy zveřejní údaje o počtu vydaných stavebních povolení a započatých stavbách. Kromě toho budou publikovány i ceny průmyslových výrobců. V Evropě se bude pozornost investorů soustředit především na německý předstihový ukazatel ZEW.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový index S&P 500 pokračoval ve vylepšování svého historického maxima, když včera přidal další dvě desetiny procenta. Hlavním tahounem byly akcie finančních domů, které vzrostly o jedno procento. Dařilo se i těžařům komodit a průmyslovým výrobcům. Naopak jednoprocentní ztráty zaznamenaly utility, o půl procenta přišli realitní developeři.

Akciím asijsko-pacifického regionu se dnes příliš nedaří. Většina z nich klesá, nicméně ztráty se pohybují jako v případě taiwanské burzy maximálně do půl procenta. Akcie obchodované na pevninských burzách v Číně a v Hongkongu končí seanci v kladné nule. Největším skokanem jsou japonské indexy, které vylétly o dvě procenta. Za prvé po včerejším svátku dohánějí pondělní zisky regionu, za druhé trhy začaly spekulovat o předčasných volbách, které by mohly upevnit postavení stávajícího premiéra Shinza Abeho a rovněž zvýšit šance znovujmenování Haruhika Kurody jako guvernéra Bank of Japan.

ČEZ

Prodej bulharských aktiv byl podle Bloombergu údajně zastaven, a to buď dočasně nebo úplně. Agentura citovala bulharskou ministryni pro energetiku Temenuzhku Petkovou. Pokud bude prodej pokračovat, kupec bude podroben kontrole bulharského energetického regulátora. Zpráva může mít z pohledu ČEZ potenciálně negativní dopad na cenu celé transakce.

Pegas Nonwovens

Představenstvo Varšavské burzy cenných papírů přijalo usnesení o vyloučení akcií Pegas z obchodování na polském trhu na žádost společnosti Pegas s účinností ode dneška. Jejím důvodem byla nízká obchodní aktivita s akciemi. Zpráva je z pohledu ceny akcií na pražském trhu neutrální.