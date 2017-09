Týden Fedu a BoJ - žádné změny se nečekají

Včerejší obchodní den byl v Evropě i Americe uzavřen v zelených číslech. Pozitivní nálada je spojena s přesvědčením investorů ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb ve Spojených státech. O sazbách bude rozhodovat FED tento týden a předpokládá se, že zůstanou nezměněné minimálně do prosince. Tento faktor měl dopad i na výnos z desetiletých amerických dluhopisů , který se v průběhu obchodního dne dostal na své měsíční maximum. Zklamání naopak přinesla společnost Mattel, která je významným výrobcem amerických hraček. Důvodem je zveřejnění reportu ohledně předpokládaného krachu společnosti Toys „R“Us, která je jedním z největších maloobchodních prodejců hraček. Tento krach by mohl mít za následek snížení tržeb společnosti Mattel, na což akcie zareagovala propadem o více než 6 %. V Asii byl vývoj akciových trhů spíše neutrální. Výjimkou byl japonský index Nikkei 225, který připsal 1,96 %. Pozitivní vývoj byl stejně jako ve Spojených státech přičítán jednáním ohledně úrokových sazeb . Bank of Japan rozhodne o sazbách v tomto týdnu a podle nálady na trhu se předpokládá, že nedojde k žádným změnám.

Šimon Janů