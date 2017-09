Amerika dosáhla na další nové maximum

Start do nového týdne začal pro americké cenné papíry v pozitivním duchu, když všechny tři hlavní indexy dosáhly svých nových historických hodnot. Širší americký index S&P 500 i technologický index Nasdaq, jako by se nového maxima zalekly a shodně své zisky velmi rychle odevzdaly. Zbytek seance se pak nesl v duchu boje o prohrané hodnoty. Výsledek byl úspěšný a trhy za oceánem si připisují drobné zisky.



Výrazný vstup do nového týdne zažily technologické společnosti NVIDIA a ADV Micro, které v průběhu dne dokázaly růst i sedmi procentním tempem. Sílu jim dodal komentář a zvýšené doporučení banky Bank of America, která dle jejich slov vidí prostor pro další 17% růst. Obě akcie zakončily včerejší obchodní den přes čtyři procenta plus.