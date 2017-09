Koruna zůstává před zasedáním ČNB nadále klidná

Koruna se včera přehoupla přes svoji oblíbenou hranici 26,10 EUR/CZK a velmi mírně oslabila. Její pohyby jsou stejně jako v posledních týdnech v podstatě velmi malé, což potvrdilo i včerejších necelých pět haléřů, které koruna vůči euru na chvíli ztratila. Z domácí ekonomiky už nejspíše žádný nový impuls nedostane, leda by někdo z centrálních bankéřů ještě před týdnem ticha chtěl trh svými slovy na poslední chvíli nasměrovat.



Investory na bondovém trhu mohlo včera Ministerstvo financí potěšit kalendářem říjnových emisí. Po krátké pauze se chce vrátit k pokladničním poukázkám, i když jen se zanedbatelným objemem limitovaným na 10 mld. korun, zatímco v případě střednědobých a dlouhodobých dluhopisů by chtělo získat až 24 mld. Nabízet se budou bondy splatné od tří do šestnácti let. Zdá se tak, že MF chce trochu zapracovat na duraci státního dluhu a snad ji i konečně odpoutat od současných zhruba pěti let.