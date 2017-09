Digitální měny dolar nezničí, ale svět změnit mohou

Šéf banky JPMorgan Jamie Dimon nedávno kritizoval bitcoin s tím, že tato měna „neskončí dobře“ a je „podvodem horším než tulipánová mánie“. Má pravdu? V některých aspektech bude bitcoin a další digitální měny pravděpodobně skutečným neúspěchem a zklamáním pro jejich tvůrce a zastánce. Nevyvolají totiž měnovou revoluci a nenahradí tradiční měny. Nicméně to neznamená, že nezmění svět.



Řada nadšenců se domnívá, že digitální měny nakonec vytvoří jakousi obdobu zlatého standardu. Tvrdí, že nabídka těchto měn je omezená, zatímco u dolaru a dalších tradičních měn to neplatí. Jednoduchá intuice pak velí, že pokud u něčeho roste nabídka, cena klesá. Jinak řečeno, pokud centrální banky tisknou peníze, ničí tím jejich hodnotu. Milton Friedman to v podstatě shrnuje větou: „Inflace je vždy a všude monetárním jevem.“





Bitcoinoví býci tak srovnávají peníze, jejichž hodnota by měla postupně klesat, s penězi, jejichž nabídka je konstantní. Kdo bude tedy asi vítězem? Toto nové „digitální zlato“ podle nich dokonce donutí centrální banky, aby nevyvolávaly inflaci a udržely tak konkurenceschopnost dolaru a dalších měn. Pokud by tak totiž neučinily, všichni bychom přešli na bitcoin . Tato teorie tak není atraktivní jen pro zastánce tvrdých měn, ale i pro libertariány, kteří jen neradi vidí, že vláda má kontrolu nad oběživem.Podobná logika má ale minimálně dvě vážné vady. Za prvé, nabídka bitcoinů může být omezená, ale to neplatí o digitálních měnách jako celku. Lidé neustále tvoří další a další. Na trh se tak dostává Dogecoin, Litecoin či Ether . Skutečná bonanza ale nastala ve chvíli, kdy si začínající společnosti uvědomily, že mohou také vydávat vlastní měnu a prodávat ji investorům. Tato finanční inovace je známá jako Initial Coin Offering.Ve světě nyní existuje asi 900 známých digitálních měn a pravděpodobně to není konečné číslo. Zastánci tvrdých měn s konstantním objemem si ale neuvědomují, že pokaždé, když vznikne nová digitální měna, tento typ peněžní nabídky roste. Jestliže používáme dolary, stačí kalkulovat pouze s nabídkou této měny. Pokud se ale nějaké zboží dá koupit za více digitálních měn , je nutno brát v úvahu jejich celkové množství. Z pohledu celkové peněžní nabídky tak u digitálních měn o nějakém konstantním množství nemůže být řeči.Digitální měny pak vedle zklamání z toho, že nejsou tvrdou měnou, přinesou ještě jedno nepříjemné překvapení. Je téměř jisté, že se nestanou dominantním nástrojem plateb. Bitcoin se může zdát jako zajímavá investice , ale lidé by určitě chtěli dostávat své mzdy v něčem, co ani zdaleka nevykazuje takovou volatilitu jako tato měna. Nikdo totiž určitě nechce, aby pětina jeho mzdy zmizela během pár dní, kdy ji obdrží a kdy si zajde na velký nákup. Americký dolar doprovází dlouhodobě stabilní inflace kolem 2 % a to z něj ve srovnání s bitcoinem tvoří měnu ideální. Ze stejného důvodu lidé neplatí u čerpacích stanic zlatými mincemi. A vlády navíc požadují, abychom své daně platili v národní měně.Finanční svět se ale vlivem digitálních měn skutečně mění. Díky zmíněné nabídce vlastních měn získávají začínající firmy potřebný kapitál s menší regulační zátěží. Čína něco takového sice zakazuje, ale americký regulátor se zatím zdržel agresivního postupu. V jiných zemích pak omezení nejsou žádná. Jde jen o příklad, jak se lidé mohou vyhnout regulaci. Horším příkladem je praní špinavých peněz. Tvrdá měna se tedy z digitálních peněz nestane, ale k posunu k jednomu libertariánskému snu dojde. Jde o posun směrem k finanční anarchii. Pozitivně jej budeme hodnotit v případě, že fandíme neregulovanému získávání kapitálu, ale i drogám.