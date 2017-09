18. září: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akcie se během pondělního obchodování vyšplhaly na nové rekordy. K jejich růstu velkou měrou přispěly finanční společnosti. Vzhůru zamířily také akcie technologických podniků, které však později o velkou část zisků přišly, když největší tituly dokonce mírně ztratily.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,28 % na 22 331,35 bodu, širší S&P 500 stoupl o 0,15 % na 2 503,87 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,10 % na 6 454,64 bodu. Všechny tři indexy se během dne pohybovaly na ještě vyšších hladinách. S výjimkou veřejných služeb a odvětví cyklického spotřebního zboží posílily akcie ve všech hlavních sektorech, nejvíce se dařilo odvětvím základních materiálů, průmyslu a financí. Index volatility VIX klesl o 0,20 % na 10,15 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o bezmála tři bazické body na 2,232 %. Bitcoin se vrátil k hladině 4 000 USD, když posílil o více než 8 %, a ethereum zpevnilo téměř o 12 %.

"Nálada z minulého týdne pokračuje. Index Dow má za sebou pátý zavírací rekord. Sezónnost by akciím do karet hrát neměla, ale fundamenty se zdají být silné," uvedl Ryan Detrick, stratég z LPL Financial.

V centru pozornosti investorů je nyní dvoudenní zasedání měnového výboru americké centrální banky, které začne v úterý. Předpokládá se, že Fed tentokrát ponechá úrokové sazby beze změny. Centrální banka by nicméně mohla naznačit, zda lze ještě letos očekávat další zvýšení úroků.

Investoři rovněž předpokládají, že Fed po skončení zasedání představí podrobnosti ohledně plánovaného omezování portfolia dluhopisů, které nakupoval v minulých letech s cílem podpořit ekonomiku po finanční krizi a recesi.

Na devizovém trhu se americký dolar v pondělí vůči japonskému jenu vyšplhal až na nejvyšší úroveň od konce července, vůči euru však mírně klesl. V závěru obchodování v New Yorku jednotná evropská měna vykazovala k dolaru nárůst o zhruba desetinu procenta na 1,1952 USD.

Britská libra se dnes vůči dolaru vyšplhala na další 15měsíční maximum. Později však o své zisky přišla, protože investoři omezili své sázky na zvýšení úrokových sazeb britskou centrální bankou, napsala agentura Reuters.

Ceny ropy na světovém trhu se během dne mírně snižovaly, zůstávají však v blízkosti několikaměsíčních maxim. Severomořská ropa Brent kolem 19.30 SELČ vykazovala pokles o zhruba půl procenta na 55,33 dolaru za barel. Během minulého týdne se vyšplhala až na 55,99 USD, nejvýše za téměř pět měsíců. Americká lehká ropa WTI ztrácela v té době zhruba 0,4 procenta na 49,70 dolaru za barel poté, co ve čtvrtek vystoupila až na 50,50 USD, tedy na téměř čtyřměsíční maximum. Nakonec ale o 2 centy na barel posílila.

Ceny ropy jsou podporovány zprávami o rychlém obnovování provozu rafinérií, které v Mexickém zálivu v posledních třech týdnech poškodily hurikány Harvey a Irma. Pozornost investorů se nyní soustředí na údaje o vývoji zásob ropy ve Spojených státech, které budou zveřejněny tento týden.