Koruna zahájila nový týden oslabením (Komentář)

Nový týden otevřela koruna se ztrátami. Její kurz proti euru se během odpoledne posunul až téměř k hodnotě 26,12 CZK/EUR. Ke konci obchodování se kurz stabilizoval na 26,11 CZK/EUR. Ani dnešní pohyby však nejsou nikterak výrazné. Pokračuje přešlapování investorů před zasedáním ČNB příští týden, kde očekáváme velmi optimistické zhodnocení vývoje české ekonomiky. Zvýšení sazeb si ale centrální bankéři nechají podle nás až na listopad, kdy budou mít k dispozici i novou prognózu.

Mírné oslabení koruny může mít na svědomí očekávání obchodníků, že americká centrální banka ve středu oznámí plán postupně snižovat svoji obrovskou bilanci vzniklou kvantitativním uvolňováním. Očekávané utahování měnových podmínek v USA se promítá především na ostatních regionálních měnách, zlotém a forintu – obě za poslední týden ztrácejí vůči euru už plné procento.

Utahování měnové politiky v USA (nižší reinvestice dluhopisů a zvýšení sazeb v prosinci) by se mělo promítnout v silnějším kurzu dolaru vůči euru. Na konci roku by se hlavní světový měnový pár měl podle našich očekávání obchodovat na úrovni 1,180 USD/EUR. Jeden dolar by tak byl za 22 korun.