Ryanair (-2,2 %) ruší až 50 letů denně. Má chaos v dovolených pilotů

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair budou až do konce října každý den rušit 40 až 50 letů s cílem zvýšit dochvilnost spojů. Opatření se dotkne až 285 000 cestujících, společnost ho oznámila v pátek. V platnost vstupuje okamžitě. Akcie irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair se dnes v Londýně propadly až o více než tři procenta.

Ryanair uvedl, že ruší necelá dvě procenta letů, aby zvýšil podíl včasnosti letů na 90 procent. V první polovině září totiž tento ukazatel klesl pod 80 procent, a to přepravce označil za nepřijatelné.

V prohlášení společnost vysvětlila, že včasnost jejích letů byla v posledních týdnech ovlivněna stávkami personálu řízení letového provozu i nepřízní počasí. Kromě toho se nachází v přechodném období přesunu dovolených svých zaměstnanců, kteří si musí nevyčerpané dny vybrat do konce roku.

"Zpackali jsme plánování dovolených pilotů a na nápravě usilovně pracujeme, " stojí na Facebooku aerolinek.

Cestující si stěžují, že se o rušení letů dozvídají příliš pozdě. Například Gary Cummings sdělil, že měl v pátek ráno cestovat z Leedsu do Bratislavy a SMS zprávu o zrušení spoje obdržel ve čtvrtek večer. Některá média přitom upozornila, že zákazníci mají podle evropské legislativy nárok na rezervaci spoje konkurenční firmy, pokud aerolinky, které ruší let, nenabídnou vhodnou alternativu. Podle pravidel EU také mohou získat kompenzaci až do výše 400 eur.

K tomu se již vyjádřila Evropská komise, podle které budou aerolinky muset dodržovat unijní pravidla o právech cestujících, včetně možných náhrad a odškodnění.

Irské aerolinky, které příští týden oslaví 40. výročí, loni přepravily 120 milionů lidí, vykázaly zisk 1,32 miliardy eur a nepřízeň zákazníků si tudíž mohou dovolit riskovat, podotýká BBC. Z hlediska počtu přepravených cestujících je Ryanair největším leteckým přepravcem v Evropě.

